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Василий Делистоян: VI форум НКО даст возможность устроить общий «мозговой штурм» для принятия важных решений
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Общество

Василий Делистоян: VI форум НКО даст возможность устроить общий «мозговой штурм» для принятия важных решений

«Несомненно, VI форум социально ориентированных НКО даcт возможность устроить общий «мозговой штурм» для принятия важных решений на будущее», – сообщил Псковскому агентству информации председатель общественной организации Псковской области «Межнациональное единство» Василий Делистоян.

Василий Делистоян

По его словам, проведение такого рода площадок даст возможность встретиться всем представителям общественных организаций, рассказать о проблемах, обсудить их, найти пути решения.

Форум социально ориентированных НКО после 15 марта. Основными тематическими линиями станут: эффективное взаимодействие некоммерческих объединений и органов власти; знакомство с эффективными практиками работы некоммерческих объединений; проекты некоммерческих организаций, от идеи до грантовой поддержки.

Также участникам форума предстоит разработать стратегию действий в вопросах повышения качества социальных программ, развития добровольчества, взаимодействия некоммерческого сектора с представителями власти и бизнеса, а также запланировать совместные проекты и события на 2019-2020 годы.

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  • VI форум социально ориентированных НКО
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