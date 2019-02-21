Василий Делистоян: VI форум НКО даст возможность устроить общий «мозговой штурм» для принятия важных решений
«Несомненно, VI форум социально ориентированных НКО даcт возможность устроить общий «мозговой штурм» для принятия важных решений на будущее», – сообщил Псковскому агентству информации председатель общественной организации Псковской области «Межнациональное единство» Василий Делистоян.
По его словам, проведение такого рода площадок даст возможность встретиться всем представителям общественных организаций, рассказать о проблемах, обсудить их, найти пути решения.
Форум социально ориентированных НКО после 15 марта. Основными тематическими линиями станут: эффективное взаимодействие некоммерческих объединений и органов власти; знакомство с эффективными практиками работы некоммерческих объединений; проекты некоммерческих организаций, от идеи до грантовой поддержки.
Также участникам форума предстоит разработать стратегию действий в вопросах повышения качества социальных программ, развития добровольчества, взаимодействия некоммерческого сектора с представителями власти и бизнеса, а также запланировать совместные проекты и события на 2019-2020 годы.