Президент назвал Псковскую область в числе регионов, где уже реализуется проект по оказанию паллиативной помощи

14:03, 20 февраля 2019, ПАИ

Президент России Владимир Путин в ходе послания к Федеральному Собранию сегодня, 20 февраля назвал Псковскую область в числе регионов РФ, где уже реализуется пилотный проект по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Президент подчеркнул, что помощь людям, нуждающимся в долговременном уходе и в стационаре, и дома, должна стать адресной, настроенной на потребности конкретной семьи, конкретного человека. «Кому-то помочь в бытовых вопросах, привлечь патронажную службу, сиделку, а где-то обучить родственников медицинским и иным навыкам», - уточнил Владимир Путин и добавил, что такая работа уже началась в прошлом году в Псковской, Волгоградской, Костромской, Новгородской, Рязанской и Тульской областях.

По его словам, за четыре года индивидуальные принципы поддержки нужно внедрить по всей стране.

Напомним, в Псковской области реализуется пилотный проект по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами. Это совместный проект Министерства труда и социальной защиты РФ, Министерства здравоохранения РФ, администрации Псковской области и Агентства стратегических инициатив.

За разработку методологии, на основании которой будет реализовываться соответствующий комплекс мер, отвечает Благотворительный Фонд «Старость в радость». Главная цель проекта — обеспечить сбалансированное социальное обслуживание и медицинскую помощь, а также способствовать активному долголетию пожилых граждан.