Память погибших в 2000 году в Чечне воинов-разведчиков почтили в Пскове

12:01, 21 февраля 2019, ПАИ

21 февраля в Пскове в войсковой части в Промежицах состоялся митинг памяти воинов-разведчиков, погибших при выполнении воинского долга на территории Северного Кавказа, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Представитель командования 2-ой отдельной бригады специального назначения отметил, что сегодня, 21 февраля зажгутся поминальные свечи во многих храмах России, которые никогда не потухнут в сердцах родителей. «Воины разведчики заслужили право на вечную память и вечное преклонение», - подчеркнул он.

От имени губернатора Псковской области Михаила Ведерникова к собравшимся обратился исполняющий обязанности руководителя аппарата администрации Псковской области Сергей Дмитриев. «Ратный подвиг разведчиков, отдавших свои жизни за Отечество, должен оставаться в наших сердцах. Об этом не должны забывать и последующие поколения. Память — связующее звено между прошлым и будущим. Она убеждает, предостерегает, дает силы и внушает веру. Вечная слава нашим героям!» — зачитал Сергей Дмитриев приветственный адрес главы региона и пожелал военнослужащим и родственникам погибших здоровья, любви ближних, поддержки друзей, мира и спокойствия.

«У нас у каждого гордость за матерей, которые воспитали таких сынов: отважных, бесстрашных и надежных», — отметил глава Пскова Иван Цецерский. Он напомнил, что псковскую 2-ую отдельную бригаду специального назначения наградили государственной наградой – орденом Жукова, который является символом мужества и стойкости. Глава муниципалитета также подчеркнул, что город воинской славы Псков никогда не стоял на коленях. «Светлая память погибшим и низкий поклон родителям», - сказал он.

Председатель ветеранской организации бригады Юрий Самсонов от имени ветеранов пожелал родственникам погибших терпения и здоровья.

Настоятель храма Александра Невского отец Олег Теор призвал собравшихся выразить скорбь по погибшим. «Мы всегда будем помнить и чтить память о Героях России», - сказал он.

В память о погибших войнах была отслужена заупокойная лития. В продолжение участники митинга возложили гирлянду славы, цветы и венки к памятнику воинам-разведчикам, установленному на территории войсковой части.

Напомним, 21 февраля 2000 года соединение специального назначения вступила в бой с крупным отрядом боевиков в районе поселка Харсеной в Чечне. Несмотря на значительное численное превосходство противника, группа приняла бой и продержалась до подхода подкрепления. В этот день погибли 33 человека, 25 из них — разведчики псковской бригады спецназа.

27 октября 2000 года на территории части был открыт памятник воинам-разведчикам, павшим в бою. На гранитных плитах высечены навечно фамилии 167 воинов-афганцев и 34 воинов бригады, погибших в Чечне.

За годы существования псковского спецназа в боях погибли 217 военнослужащих: 167 — при исполнении интернационального долга в Афганистане, 50 человек — на Северном Кавказе.