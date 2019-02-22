Ольга Родионова: Уровень экономики страны и благосостояние граждан зависят от уровня развития высоких технологий

09:58, 22 февраля 2019, ПАИ

Общий уровень экономики страны и, как следствие, благосостояние граждан зависят от уровня развития высоких технологий в государстве, прокомментировала Псковскому агентству информации директор филиала в Новгородской и Псковской областях ПАО «Ростелеком» Ольга Родионова послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию.

Она отметила, что в послании главы государства был рассмотрен целый блок вопросов, касающихся новых технологий и цифровизации. «Это важнейшие приоритеты развития экономики нашей страны, повышения ее конкурентоспособности и обороноспособности», - подчеркнула Ольга Родионова.

Она добавила, что «Ростелеком» является ключевым игроком в реализации федеральной программы «Цифровая экономика». «Первое и главное, что делает наша компания в рамках программы – продолжает развивать базовую инфраструктуру. «Ростелеком» намерен строить новые сети связи, центры обработки данных», - сказала собеседница ПАИ.

По ее словам, сегодня «Ростелеком» запустил несколько опытных зон сети связи стандарта 5G. Сети 5G – это следующая эволюционная ступень предыдущих технологий, которая призвана стать одной из опорных в цифровой экономике. «Благодаря 5G человечеству становятся доступны «умные города», беспилотные автомобили, телемедицина и другие перспективные технологии. Необходимо делать современные цифровые технологии более доступными для граждан и бизнеса, внедрять электронные методы работы государства, в первую очередь, на региональном уровне», - уверена Ольга Родионова.

Она подчеркнула, что компания «Ростелеком» на протяжении долгих лет оперативно взаимодействует в вопросах реализации телекоммуникационных проектов в Псковской области. Как следствие, на Российском инвестиционном форуме в Сочи губернатор Псковской области Михаил Ведерников и президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский подписали соглашение о сотрудничестве по созданию и реализации пилотного проекта «Умный регион», и плодотворное сотрудничество продолжится.

Директор филиала напомнила, что на территории Псковской области за последние годы были реализованы крупные проекты: энергосервисный проект в городе Острове и Пскове, видеонаблюдение на выборах, обеспечение бесперебойной видеотрансляции ЕГЭ, реализация программы по устранению цифрового неравенства в 100 селах Псковской области. Также услуги связи по скоростным линиям пришли в 69 медучреждений региона, сейчас будет рассматриваться возможность подключения к волоконно-оптическим линиям связи более 330 школ в Псковской области.

Напомним, что в соответствии с Конституцией, глава государства ежегодно обращается к парламенту с посланием о положении дел в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Мероприятие проходит в присутствии членов Совета Федерации, депутатов Госдумы, членов Правительства, руководителей Конституционного и Верховного судов, губернаторов, председателей законодательных Собраний субъектов РФ, глав традиционных конфессий, общественных деятелей. Как правило, число приглашенных на церемонию составляет около 1 тысячи человек, однако, с учётом вместимости Гостиного двора может быть побит рекорд. Кроме того, для освещения послания в этом году аккредитованы более 760 российских и зарубежных журналистов.

Послание президента РФ – программный политико-правовой документ, выражающий видение главой государства стратегических направлений развития России на ближайшую перспективу. Выступление президента включает как политические, экономические, идеологические положения, так и конкретные предложения по законотворческой работе обеих палат парламента. По итогам оглашения послания президент РФ подписывает ряд конкретных поручений.