Сергей Пайст: Главное, чтобы реформа по обращению с ТКО имела понятный и системный характер

14:45, 24 февраля 2019, ПАИ

«Самое главное, чтобы реформа, которая запущена, имела понятный и системный характер движения, то есть были сформированы и утверждены на региональном, государственном уровне планы по развитию обращение с ТКО. Мы, как регоператор, готовы в этом процессе участвовать», — заявил директор компании «Экопром» - регионального оператора по обращению с ТКО в Псковской области Сергей Пайст в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации, комментируя послание президента Федеральному Собранию.

Президент РФ в своём послании отметил, что реформа обращения с ТКО не должна быть профанацией, напомнил Сергей Пайст. «Должны происходить изменения, и, я думаю, что с президентом все согласятся: и бизнес, и собственники отходов, и производители, и переработчики», - сказал он.

«Президент еще в октябре говорил о предстоящей реформе, и тогда было заявлено, что необходимо построить порядка 200 различных объектов по переработке, сортировке и обработке отходов по стране. Понятно, что за 4 месяца они не построились в нашей стране», - добавил директор компании «Экопром».

Он отметил, что сегодня многие смотрят в вопросе обращения с ТКО на ближайших соседей, в частности, на Прибалтику.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному Собранию призвал навести порядок в сфере обращения с отходами, а не отмахиваться от проблем.

Отметим, что в соответствии с Конституцией, глава государства ежегодно обращается к парламенту с посланием о положении дел в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Мероприятие проходит в присутствии членов Совета Федерации, депутатов Госдумы, членов Правительства, руководителей Конституционного и Верховного судов, губернаторов, председателей законодательных Собраний субъектов РФ, глав традиционных конфессий, общественных деятелей.

Послание президента РФ – программный политико-правовой документ, выражающий видение главой государства стратегических направлений развития России на ближайшую перспективу. Выступление президента включает как политические, экономические, идеологические положения, так и конкретные предложения по законотворческой работе обеих палат парламента. По итогам оглашения послания президент РФ подписывает ряд конкретных поручений.