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Общество

Великолукский «Союз десантников» планирует развивать свои проекты благодаря участию в VI форуме СОНКО

Великолукская городская общественная организация «Союз десантников» примет участие в VI форуме социально ориентированных некоммерческих организаций. Об том Псковскому агентству информации сообщил председатель организации Алексей Скачков.

«Будем принимать участие однозначно. У нас уже есть определенный опыт работы в этой сфере», - отметил Алексей Скачков и пояснил, что в организации есть военно-патриотический клуб, творческий коллектив. «Будем их развивать с помощью различных грантов», - сказал он.

Напомним, форум пройдет в Пскове во второй половине марта. Основными тематическими линиями станут: эффективное взаимодействие некоммерческих объединений и органов власти; знакомство с эффективными практиками работы некоммерческих объединений; проекты некоммерческих организаций, от идеи до грантовой поддержки.

Также участникам форума предстоит разработать стратегию действий в вопросах повышения качества социальных программ, развития добровольчества, взаимодействия некоммерческого сектора с представителями власти и бизнеса, а также запланировать совместные проекты и события на 2019-2020 годы.

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