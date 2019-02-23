Игорь Соловьев: Если президент подчеркнул необходимость борьбы с бедностью, значит что-то сдвинется с мертвой точки

11:36, 23 февраля 2019, ПАИ

«Если президент России Владимир Путин подчеркнул необходимость борьбы с бедностью, значит, что-то сдвинется с мертвой точки», - прокомментировал Псковскому агентству информации директор Детской деревни – SOS Игорь Соловьёв послание президента Федеральному Собранию.

«Ситуация очень тяжелая. Встречаемся с коллегами из других регионов, и все говорят о непролазной бедности многих людей, которые получают мизерные заработные платы», – рассказал он.

Игорь Соловьев привел в пример зарплату психолога в школе в 11 тыс. рублей. «Чиновники должны что-то предпринять», – подчеркнул он.

Напомним, 20 февраля президент РФ Владимир Путин в послании к Федеральному собранию призвал сосредоточить внимание на борьбе с бедностью.