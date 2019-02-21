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Спорт

Псковские пенсионеры состязались в плавании

Соревнования по плаванию состоялись в порховском бассейне в рамках партийного проекта «Единой России» «Старшее поколение». В них приняли участие около 50 пенсионеров Пскова, Псковского, Дновского, Дедовичского и Порховского районов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского регионального отделения партии. 

Каждая команда представила свою «визитную карточку», показав, что "пенсионеры не мечтают о спокойной старости, а считают свой возраст самым подходящим для спорта, приключений и реализации себя в различных сферах жизни".

В этот день пожилым людям предложили эстафету 6х25 метров свободным стилем. Быстрее всех на финише оказалась команда областного центра, второе место заняли представители Дедовичского района, третье – хозяева соревнований. Затем были даны старты личным заплывам на 25 метров.

Все спортсмены получили дипломы и призы. «Все участники  показали, что плавание  - это спорт и для нашего старшего поколения, это помогает поддерживать в норме здоровье и заряжаться энергией!» - отметила председатель общественного совета партпроекта «Старшее поколение» Светлана Мельничук.

Партийный проект «Единой России» «Старшее поколение» направлен на содействие повышению качества жизни и благополучия граждан старшего поколения. В различных регионах активисты партпроекта рассказывают пенсионерам о мерах защиты от мошенников, учат пожилых людей работать с компьютерами, благоустраивают территории домов-интернатов для старшего поколения. Кроме того, партпроект выступает за принятие Правительством РФ Федеральной программы по приведению в надлежащее состояние стационарных организаций социального обслуживания (домов престарелых, психоневрологических интернатов и так далее) на 2018 – 2022 годы.

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