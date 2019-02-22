Учебный центр «ЗНАНИЯ» устроил праздник в Линовском доме-интернате для престарелых и инвалидов

16:11, 22 февраля 2019, ПАИ

Учебный центр «ЗНАНИЯ» в преддверии праздников 23 февраля и 8 марта посетил Линовский дом-интернат для престарелых и инвалидов в рамках социально-благотворительного проекта «Нам это нужно». На этот раз в программе встречи были не только подарки, но и встреча с представителем пограничной службы, праздничная викторина, фотосессия и беседы о жизни постояльцев интерната, сообщили Псковскому агентству информации в центре.

Первым выступил прапорщик пограничного отделения в деревне Линово Пыталовского района Александр Краглик. Благодаря помощи руководства Линовской заставы удалось провести небольшой лекторий о современной амуниции военнослужащих. «Когда в помещение вошёл человек в форме, на лицах появились удивление и детский интерес. Александр показал, как разобрать и собрать автомат, подробно рассказал о свойства бронежилета и защитной каски. Кроме того, все желающие смогли все это примерить и сфотографироваться. В связи с тем, что многие из жителей интерната служили в горячих точках или являлись военнослужащими, для них это мероприятие стало «машиной времени», которая перенесла их в молодость. Алексей Николаевич - один из тех, кто первым сфотографировался в каске, бронежилете и с автоматом. Но не только мужская половина интерната заинтересовалась фотосессией в стиле милитари, женщины также проявили интерес. Наталья Фёдоровна примерила на себя амуницию. Радость в её глазах была такой же яркой, как от подаренных цветов», - рассказали в центре «ЗНАНИЕ».

После фотосессии и лекции прошла викторина, которая затрагивала одновременно два приближающихся праздника: День защитника отечества и 8 марта. Представитель учебного центра «ЗНАНИЯ» Алина Захарова подготовила каверзные вопросы для женщин на мужские темы и для мужчин - на женские. Оказалось, что не каждая женщина знает, что такое мелирование, а мужчины сразу смогли ответить на этот вопрос. «Викторина прошла на «Ура». И посмеялись, и поспорили, в общем, получили очередной заряд хорошего настроения, как гости, так и местные жители интерната», - отметили организаторы.

Продолжением праздника стал конкурс по рисованию с закрытыми глазами. Сначала дамы рисовали мужчин своей мечты, затем джентльмены изображали прекрасных леди на белых листах. «Было приятно, что мы смогли подарить этим пожилым людям не просто внимание и подарки, но и вернуть их в молодость. Радовались, как дети», - добавили организаторы мероприятия.

Завершением встречи стало вручение подарков и беседы о жизни и прошлом подопечных интерната. Все женщины получили цветы, а мужчины - сладкие подарки и мужские принадлежности.

С администрацией Линовского дома-интерната Учебный центр «ЗНАНИЯ» обсудил дату следующей встречи в рамках проекта «Нам это нужно». Поездка состоится в конце апреля. Учебный центр «ЗНАНИЯ» пообещал посадить цветочную клумбу, совместно с пограничным отделением в Линово отремонтировать беседку, привезти необходимые вещи больших размеров 70-72, книги, сканворды, нитки для вязания.

Учебный центр «ЗНАНИЯ» поблагодарил ГП ПО «Медиахолдинг Псковской области» за информационную поддержку, «которая очень помогает в реализации проектов, направленных на помощь одиноким старикам».

Учебный центр «Знания»: Псков, Ольгинская набережная, 9а, 3 этаж, с 9:00 до 17:00. Телефон для справок: 8-911-353-10-01, 441-22