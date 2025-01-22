На улице Розы Люксембург в Пскове убрали несанкционированную свалку

20:32, 22 января 2025, ПАИ

Более 20 кубометров мусора вывезено с образовавшейся на улице Розы Люксембург в Пскове свалки, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём телеграм-канале.

Глава региона поблагодарил главу Пскова Борисе Елкина, городскую администрацию и регоператора по обращению с ТКО за оперативное решение проблемы.

«Давайте будем беречь нашу природу, красивые города и посёлки и не допускать таких свалок. Если вы увидите, что кто-то пытается здесь снова намусорить, делайте фото и видео на телефон, сообщайте главе города и в правоохранительные органы. Будем разбираться с нарушителями», – обратился Михаил Ведерников к жителям Псковской области.

Ранее сообщалось, что губернатор заслушал доклад о работе регоператора по обращению с ТКО.