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Общество

Торжественное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества, прошло в следственном управлении Псковской области

22 февраля в следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области в преддверии Дня защитника Отечества состоялось торжественное мероприятие. В нем приняли участие сотрудники аппарата следственного управления, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе СУ СК России по региону.

Открывая торжественное мероприятие, руководитель управления Петр Крупеня поздравил присутствующих с этим праздником, который вобрал в себя богатые и славные ратные традиции, олицетворяющий мужество и героизм защитников и освободителей родной земли.

Петр Крупеня напомнил о тех, кто защищал Россию в прошлом, кто сейчас стоит на страже ее рубежей, кто отдал жизнь за победу в годы Великой Отечественной войны. Он отметил, что этот праздник, ставший поистине народным, относится к представителям разных процессий, которые трудятся на благо Отчизны.

Затем поздравительное выступление для присутствующих прозвучало от руководителя второго отдела по расследованию особо важных дел Евгения Шукшина, старшего помощника руководителя управления (по кадрам) Александра Медведева и инспектора (психолога) отдела криминалистики Ларисы Булашовой.  

Аналогичные мероприятия прошли в городских и межрайонных следственных отделах.

В тот же день Петр Крупеня принял участие в торжественном приеме, посвященном празднованию Дня защитника Отечества, который состоялся в Приказных палатах Псковского кремля.

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