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Два человека погибли и три пострадали на пожарах в Псковской области в минувшие выходные

Два человека погибли и три пострадали на пожарах в Псковской области 23 и 24 февраля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Так, 23 февраля в 14:10 в Новосокольническом районе в деревне Шубино сгорел жилой дом. 45-летний хозяин дома обнаружен погибшим. Предположительная причина возгорания – нарушение правил безопасности при эксплуатации печи.

В 15:11 в Великих Луках на улице Рижской из-за перекала печи в бане огонь повредил кровлю и потолочное перекрытие. Спасены баня и жилой дом.

В 19:43 в Пскове в пятиэтажном жилом доме по переулку Машиниста, 1 выгорела однокомнатная квартира, был закопчен коридор первого этажа. 66-летний хозяин квартиры доставлен в городскую больницу с отравлением угарным газом. 72-летняя женщина найдена мёртвой. Предположительная причина пожара - неосторожное обращение жильцов квартиры с огнем при курении. 3 человека спасены, 19 эвакуированы, в том числе 3 ребенка.

24 февраля в 5:16 в Опочке на улице Царькова огонь повредил хозпостройку и баню под одной кровлей, сгорели 12 кубометров дров. Причина возгорания - аварийный режим работы электропроводки. Спасены два соседних жилых дома и три хозпостройки.

В 7:10 в Порховском районе в деревне Волышово в многоквартирном жилом доме в одной из комнат двухкомнатной квартиры сгорели постельные принадлежности. Хозяйка отравилась угарным газом, она доставлена в районную больницу. Пожар произошел из-за неосторожного обращения женщины с огнем при курении. Спасены 1 человек и квартира.

В 15:29 в Гдове на улице Колхозной в жилом доме по той же причине загорелась постель. 42-летний хозяин дома доставлен в районную больницу с термическими ожогами правового плеча 1 и 2 степени. Удалось спасти 1 человека и жилой дом.

В 19:33 в Бежаницком районе в деревне Иваново в жилом доме сгорела кровля, строение выгорело изнутри. Причиной пожара была неосторожность 44-летнего мужчины при курении. Спасены один человек, дом и хозпостройка.

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