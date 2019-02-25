10 млрд рублей будут выделены на ликвидацию свалок в России в 2019 году

09:43, 25 февраля 2019, ПАИ

В 2019 году Правительство планирует выделить около 10 млрд рублей на рекультивацию 49 незаконных свалок и наиболее зараженных земель общей площадью около 700 гектаров, пишет газета «Известия» со ссылкой на Минприроды.

В ближайшие шесть лет президент РФ Владимир Путин в послании к Федеральному собранию потребовал рекультивировать все проблемные свалки в стране.

В этом году займутся 49 объектами, вблизи которых живет 3,9 млн человек. На ликвидацию незаконных полигонов и обезвреживание территорий потратят 6,7 млрд из федерального бюджета и 3,1 млрд — из региональных. Средства выделят 12 субъектам. В 2020 году планируется направить еще 10,4 млрд рублей из федерального бюджета 30 субъектам. Также 617 млн рублей выделят на ликвидацию городской свалки в Челябинске, которая стала самой крупной в РФ.

Кроме того, рекультивируют и знаменитую «Черную дыру» — нелегальный отстойник промышленных отходов под Дзержинском в Нижегородской области.