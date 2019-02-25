Галина Неваленная: Послание президента содержит очень много социально-направленных задач

14:15, 25 февраля 2019, ПАИ

«Послание президента содержит очень много социально-направленных задач и проектов, нас, в первую очередь, интересует здравоохранение, и, в частности, позиция по «Бережливой поликлинике», - заявила главный врач Псковской городской поликлиники Галина Неваленная в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации, комментируя послание президента Федеральному Собранию.

Галина Неваленная рассказала, что уже в прошлом году в Псковской области началась реализация проекта «Бережливая поликлиника», основная задача которой — правильная, рациональная организация работы поликлиники. «То есть мы должны добиться, чтобы пациенты не теряли время в очереди, и, используя современные возможности - информационную систему, предварительную запись, - организовали работу таким образом, чтобы пациенты тоже пользовались возможностью записаться предварительно», - пояснила главврач Псковской городской поликлиники.

«Это сложная задача, ее невозможно решить за один год, но мы уже добились, в частности в поликлинике №1, определенных успехов. Мы там сделали современный ремонт входной группы первого этажа, сделали условия пребывания более комфортными и в полной мере внедряем предварительную запись, - рассказала Галина Неваленная. - Утренние очереди у нас ушли в прошлое. Пользуясь возможностью предварительной записи пациентам нет необходимости утром приходить: и карточка и талон доставляются непосредственно в кабинет к врачу».

Главный врач Псковской городской поликлиники отметила, что в этом году в проект «Бережливая поликлиника» вошли не только три структурных подразделения городской поликлиники, которые обслуживают взрослое население, но и четыре здания городской детской поликлиники, госпиталь ветеранов, больница в Острове и две поликлиники Великих Лук.

«Мы продолжаем внедрять эту информационную систему со всеми ее возможностями. И самое главное интеграция работы всех трёх поликлиник, чтобы была возможность перенаправить пациентов, так как по некоторым поликлиникам у нас есть дефицит, например, кардиологов, эндокринологов. Все это можно будет решить с помощью информационной системы», - уточнила главврач Псковской городской поликлиники.

Галина Неваленная отметила, что дальше будет нарабатываться опыт, и лучшие практики будут транслироваться на остальные медицинские учреждения Псковской области. «В ближайшие годы не только наша область, но и вся страна должна перестроить работу первичного звена, так, чтобы это было удобно не только пациентам, но и врачам, потому что в большей степени население жалуется на проблемы организации работы поликлиник», - заключила она.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному Собранию поручил Правительству внедрить стандарты «Бережливых поликлиник».