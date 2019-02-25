Врио ректора ПсковГУ о послании президента: Мы возлагаем большие надежды на нацпроекты «Образование» и «Наука»

17:03, 25 февраля 2019, ПАИ

«Мы уделяем большое внимание программам среднего профессионального образования. Сейчас стараемся выделять больше средств на модернизацию лабораторной базы. Так, недавно мы запустили в эксплуатацию новую междисциплинарную лабораторию, где студенты будут проходить практическую подготовку. В настоящее время готовится заявка на получение финансирования в рамках национального проекта», - сообщила врио ректора Псковского государственного университета Марина Махотаева в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации, комментируя послание президента Федеральному Собранию, в котором глава государства заявил, что к 2022 году нужно обеспечить переоснащение современным оборудованием более 200 тысяч мастерских в колледжах и училищах России.

Марина Махотаева отметила, что руководство ПсковГУ будет стараться выполнять озвученные президентом задачи. «Уже сейчас мы проводим много ремонтов и покупаем новое оборудование. Но мы возлагаем большие надежды и на национальные проекты: «Образование», «Наука». Будем подавать заявки, чтобы привлечь финансирование именно на обновление материальной базы», - пояснила она.

Врио ректора ПсковГУ также уточнила, что национальные проекты требуют софинансирования, поэтому руководство университета направило письмо губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову, чтобы он поддержал заявку вуза.

Марина Махотаева подчеркнула, что средства необходимы вузу для того, чтобы улучшить качество подготовки специалистов среднего звена. «Для них это очень важно, тем более сейчас очень большое внимание уделяется направлению WorldSkills: выпускникам и студентам нужно подтверждать свои компетенции. И вот как раз разные компетенции формируются на современной материальной базе, - отметила врио ректора ПсковГУ. - Теория — хорошо, но нужно студентов научить ещё что-то делать руками, чтобы они формировали свои навыки и пришли на рабочие места способными выполнять задачи, которые будут стоять перед ними в процессе работы».

По мнению Марины Махотаевой, очень важной в послании президента была ещё информация про новые амбициозные научно-технологические программы: кинетические исследования, исследования в области искусственного интеллекта, создание в регионах мощных образовательных центров. «Мне кажется, это очень правильный вектор развития. Если Россия хочет обеспечить технологический и экономический прорыв, то без этого никак. Нужно делать упор на науку и создание соответствующей инфраструктуры и в регионах, в том числе. Хотя сейчас идет речь о создании таких центров в крупных субъектах РФ, но наш университет тоже будет подавать заявку на такой проект совместно с великолукским предприятием ЗЭТО и научным центром в Иркутске, который занимается научными исследованиями в этой сфере», - заключила врио ректора ПсковГУ.

Отметим, что колледж ПсковГУ образован в 2012 году в результате объединения Псковского индустриального техникума и Псковского колледжа строительства и экономики и в настоящее время является подразделением среднего профессионального образования университета. Колледж ПсковГУ на сегодняшний момент является самым крупным учебным заведением среднего профессионального образования в Псковской области.

Послание президента РФ – программный политико-правовой документ, выражающий видение главой государства стратегических направлений развития России на ближайшую перспективу. Выступление президента включает как политические, экономические, идеологические положения, так и конкретные предложения по законотворческой работе обеих палат парламента. По итогам оглашения послания президент РФ подписывает ряд конкретных поручений.