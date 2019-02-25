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Общество

«День флага и герба Псковской области» может появиться в календаре региональных памятных дат

20 февраля может стать официальным «Днем флага и герба Псковской области». Соответствующее обращение о внесении изменений в законопроект «О памятных датах» направлено в адрес Общественной палаты региона от членов Геральдического совета при администрации Псковской области. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, предложением расширить перечень региональных памятных дат в рамках заседания областного Геральдического совета выступил вице-губернатор Николай Цветков. Глава региона Михаил Ведерников инициативу поддержал.

В конце декабря членами Общественной палаты региона был подготовлен законопроект «О памятных датах Псковской области», где нашли отражение более 50 памятных дат в честь освобождений городов, выдающихся деятелей, связанных с областью, событий. 20 февраля  Геральдический совет при президенте РФ официально зарегистрировал герб и флаг региона.

Сейчас продолжается работа над гимном Псковской области. Сегодня в рамках заседания Геральдического совета области было объявлено о старте творческого конкурса по разработке музыки к тексту гимна

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