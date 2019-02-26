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Общество

Семен Никонов: Мы должны понять место и роль НКО в Псковской области

«Мы должны понять место и роль НКО в существующей системе координат, в частности, в Псковской области. Мы - помощники, партнеры или консультанты?» - заявил председатель Центра устойчивого развития Псковской области Семен Никонов в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации.

По словам Семена Никонова, нужно уделять больше внимания обсуждению будущих перспектив развития НКО, технологий, взаимодействия НКО и органов власти.

«Должна произойти самоидентификация НКО, мы должны подумать все вместе, кем мы хотим быть для власти, СМИ, бизнеса. Кто мы и какие мы роли играем в этом партнерстве, и что нам нужно, чтобы это партнерство сделать эффективным?» - добавил Семен Никонов.

Напомним, форум пройдет в Пскове во второй половине марта. Основными тематическими линиями станут: эффективное взаимодействие некоммерческих объединений и органов власти; знакомство с эффективными практиками работы некоммерческих объединений; проекты некоммерческих организаций, от идеи до грантовой поддержки.

Также участникам форума предстоит разработать стратегию действий в вопросах повышения качества социальных программ, развития добровольчества, взаимодействия некоммерческого сектора с представителями власти и бизнеса, а также запланировать совместные проекты и события на 2019-2020 годы.

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