Сертификаты на покупку жилья получили две псковские семьи в связи с рождением тройняшек

15:15, 27 февраля 2019, ПАИ

Сегодня, 27 февраля, председатель Комитета по социальной защите Псковской области Армен Мнацаканян торжественно вручил двум семьям свидетельства на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения в связи с рождением тройни. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

В семье Елены и Андрея Зверевых 9 ноября 2018 года одновременно родились три мальчика, а в семье Кристины и Дмитрия Кудряковых 31 декабря 2018 года появились на свет три девочки.

Армен Мнацаканян отметил, что свидетельства поручил вручить губернатор Псковской области Михаил Ведерников. По словам председателя комитета, очень отрадно, что в семьях появилось столько детей.

«Мы выдаём вам больше 3 млн рублей, что позволяет сразу же купить новое жильё в нашей области», - констатировал Армен Мнацаканян и пожелал семьям не «останавливаться на этом» и использовать все права, которые они имеют.