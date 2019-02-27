Подъёмные по программам «Земский доктор» и «Земский учитель» освободят от НДФЛ

16:01, 27 февраля 2019, ПАИ

Президент России Владимир Путин поручил освободить участников программ «Земский доктор» и «Земский учитель» от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с «подъемных», которые им выделяются при переезде в глубинку. Об этом глава государства заявил на совещании с членами Правительства 27 февраля, сообщает на официальном сайте Кремля.

Глава государства обратил внимание участников встречи на то, что после того, как соответствующие госпрограммы стали финансироваться напрямую из федерального бюджета, ее участники получают по 870 тысяч рублей, вместо обещанного одного миллиона, а фельдшер получает не 500 тысяч, а 435 тысяч рублей «подъемных».

«Давайте мы решим этот вопрос и люди чистыми должны получить эти деньги. Или нужно добавлять на объем НДФЛ, либо просто освободить от выплаты этого налога», - сказал Владимир Путин.

Глава государства напомнил, что ранее программа «Земский доктор» финансировалась, в том числе, из ФОМСа. Поэтому, по его словам, эта программа попадала под действие 217 статьи Налогового кодекса, и из подъемных средств не вычитался НДФЛ. Теперь же, финансирование стало осуществляться напрямую из федерального бюджета, и люди стали платить налог.

Президент РФ обратился к первому вице-премьеру - министру финансов Антону Силуанову с просьбой выбрать наиболее оптимальный вариант решения возникшей проблемы. «Необходимо освободить эти выплаты от уплаты НДФЛ с тем, чтобы люди получали в чистую те суммы, которые были озвучены в послании, которое сегодня реализуется, то есть миллион рублей и 500 тысяч», - ответил Антон Силуанов. Владимир Путин уточнил, что мера будет распространяться и на врачей, и на учителей.

Напомним, в послании Федеральному собранию президент предложил снять возрастные ограничения для участников программы «Земский доктор», чтобы специалисты и старше 50 лет также могли получить единовременную выплату при переезде на работу в сельскую местность или малый город: врачи - миллион рублей, фельдшеры - 500 тысяч рублей. Кроме того, Владимир Путин предложил с 2020 года запустить программу «Земский учитель», по которой единовременную выплату в размере миллиона рублей будут получать педагоги, которые переедут работать в села и малые города.

В опубликованном 27 февраля перечне поручений президента правительству предписано обеспечить внесение в законодательство соответствующих изменений в срок до 1 декабря текущего года.