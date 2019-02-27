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Подъёмные по программам «Земский доктор» и «Земский учитель» освободят от НДФЛ
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Общество

Валерий Василевский: Упразднение налога на «подъемные» - благоприятное решение

Благоприятным решением назвал освобождение от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) «подъёмных» для участников программ «Земский доктор» и «Земский учитель» депутат Псковского областного Собрания, главный врач Невельской районной больницы Валерий Василевский.  «Все что касается улучшения финансового положения, – это положительно», - заявил он в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации.

Валерий Василевский считает, что «это довольно приличные деньги, которые достанутся участнику программы в виде бонуса».

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поручил освободить участников программ «Земский доктор» и «Земский учитель» от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с «подъемных», которые им выделяются при переезде в глубинку. Глава государства обратил внимание участников встречи на то, что после того, как соответствующие госпрограммы стали финансироваться напрямую из федерального бюджета, ее участники получают по 870 тысяч рублей, вместо обещанного одного миллиона, а фельдшер получает не 500 тысяч, а 435 тысяч рублей «подъемных».

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