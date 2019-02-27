Вера Емельянова: Отмена выплат НДФЛ по программам «Земский доктор» и «Земский учитель» - дополнительный шаг к устранению кадрового дефицита на селе

17:24, 27 февраля 2019, ПАИ

Отмена налогообложения подъемных средств для участников программ «Земский доктор» и «Земский учитель» - еще один серьезный шаг к решению кадрового вопроса, который остро стоит на селе, отметила первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, она обратила внимание, что решение президента РФ особо значимо для Псковской области, где дефицит кадров в социальной сфере на селе очень высок.

«Наша потребность - это около 500 врачей разных специальностей и около 200 педагогов. Мы очень рассчитываем на программы «Земский доктор» и «Земский учитель» - они должны помочь нам изменить положение в лучшую сторону. Это дополнительная поддержка региональной власти в решении задач по привлечению педагогов и врачей на село, что в конечном итоге благоприятно скажется и на развитии сельских территорий», - заметила она.

Вице-губернатор подчеркнула, что после освобождения от налога на доходы физических лиц участники программ смогут рассчитывать на получение серьезных финансовых средств. Так, например, в рамках программы «Земский доктор» врачи смогут получить дополнительно 130 тысяч рублей, а фельдшеры — 65 тысяч рублей, которые раньше уходили на уплату налогов.

Напомним, что президент России Владимир Путин поручил освободить участников программ «Земский доктор» и «Земский учитель» от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с «подъемных», которые им выделяются при переезде в глубинку. Глава государства обратил внимание участников встречи на то, что после того, как соответствующие госпрограммы стали финансироваться напрямую из федерального бюджета, ее участники получают по 870 тысяч рублей, вместо обещанного одного миллиона, а фельдшер получает не 500 тысяч, а 435 тысяч рублей «подъемных».