Псковичка утверждает, что она и ее семья серьезно пострадали из-за неисправного лифта

16:06, 28 февраля 2019, ПАИ

В Пскове в доме № 1а по Сиреневому бульвару семья из четырех человек пострадала в результате внештатной ситуации с лифтом. Об этом Псковскому агентству информации сообщила потерпевшая, псковичка по имени Дарья. По ее словам, происшествие случилось 27 февраля в районе 11:00.

Молодая женщина рассказала, что в это время она собралась со своими 3-летним и 5-месячным детьми пойти погулять, и, выходя из квартиры на 7-м этаже, услышала, что несколькими этажами ниже в шахте лифта производят ремонтные работы. Она спустилась по лестнице и поинтересовалась у рабочих, починят ли они лифт в ближайшее время. Те заверили, что «в принципе» лифт работает и можно им пользоваться, а также попросили, чтобы она крикнула им в шахту, когда подойдет к лифту с детьми, чтобы они запустили кабину.

Дарья рассказала, что когда чуть позже она с мужем и детьми пошла по лестнице вниз, то на 5-м этаже им повстречался рабочий, который «нажал кнопку вызова лифта». «Я спросила, действительно ли работает лифт и получила утвердительный ответ», - отметила псковичка. По ее словам, мастер уверил в исправности лифта.

Семья вошла в лифт на 5-м этаже. Самого маленького ребенка мать держала на руках, ребенок постарше самостоятельно стоял на полу. «Муж с ребенком считали цифры, указывающие на этажность: «5, 4, 3…». И когда «3» переходило в «2», мы резко полетели вниз», – сообщила псковичка. «Удар был очень сильный, – подчеркнула Дарья. – Сложно сказать, был ли это удар обо что-то внизу, или из-за торможения мы так сильно ударились».

Девушка рассказала, что после этого двери не открылись, а лифт поехал вверх, поднявшись до 8-го этажа. «Стали кататься туда-сюда, – отметила она. – Конечно, была жесткая паника. Сразу возникла мысль, что с 8-го этажа также полетим. Лифтер в это время бегал и кричал матом, потому что тоже понимал – беда происходит».

По словам пострадавшей, они нажали на кнопку вызова диспетчера в лифте и просили, чтобы ответившая женщина остановила лифт, но та сообщила, что механик уже находится на месте. «Я отвечаю: «Какой механик? Мы сейчас тут вообще убьемся!», - поделилась впечатлениями девушка.

«Поскольку был сильный стресс, я не поняла, в какой момент, но мы доехали до 1-го этажа и двери открылись, – рассказала Дарья. – Мы вышли на 1-м этаже, где нас встретил второй лифтер. А я вся в истерике, перед глазами пронеслась вся жизнь, ребенок в этот момент плакал. И этот лифтер мне говорит: «Девушка, что вы плачете? Вы же доехали до 1-го этажа». Я говорю: «Вы нормальный человек?!» По словам Дарьи, они с мужем «были в таком шоке, что не стали разговаривать с лифтерами и вышли на улицу.

Псковичка сообщила о происшествии в следственный комитет, где ей сказали, что будут проводить по данному факту проверку в течение 30 дней и дадут ответ. В районе 23:00 приезжали «ответственный за лифт и независимый эксперт», которые осмотрели лифт, но итоги заявительнице не озвучили.

По словам псковички, она дозвонилась до технического отдела управляющей компании «Восьмой микрорайон», обслуживающей дом, и сообщила ее сотрудникам о случившемся. «Мне мужчина ответил, что в произошедшем вина лифтеров», - заявила Дарья.

«У меня защемило нерв в шее, ездила вчера в травмпункт. Детей сегодня отвезем, потому что нам сказали, что у них в течение 10 дней может что-то проявиться. Муж говорит, что у него спина болит», – отметила Дарья.