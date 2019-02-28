0
12:49
Михаил Ведерников и Виталий Мутко обсудили вопросы регионального развития и жилищного строительства
11:08
Начальник Управления цифрового развития и связи выступил волонтером и помог псковичке перейти на цифровое ТВ
10:11
Ароматное мыло, шарики и соли для ванны приготовила для гостей ярмарки «ART-ель» компания «AROMA Home & Spa Therapy»
09:29
Михаил Ведерников обсудил направления сотрудничества с гендиректором корпорации «Ростех»
09:25
Прокурор потребовал от главы администрации Пскова наказать виновных за ненадлежащее содержание зимой дорожно-уличной сети
22:36
Дни Псковской области пройдут в Москве 23-24 мая
21:14
Участники клуба «Будем здоровы» Псковского Красного Креста наметили личную «дорожную карту» своего долголетия
Еще новости
Общество

Сергей Грахов: Тариф на вывоз ТКО в Псковской области в масштабах страны не большой

В масштабах страны тариф на вывоз твёрдых коммунальных отходов (ТКО) в Псковской области не большой, но и не самый низкий. «Где-то посередине находимся», - заявил председатель Комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Сергей Грахов в ходе 29-й сессии Псковского областного Собрания, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Сергей Грахов добавил, что в тарифе заложена транспортная составляющая. Он напомнил, что в Псковской области 8 тысяч населенных пунктов, в каждый из которых региональный оператор должен доехать и забрать мусор. «Тем не менее, тариф достаточно оптимизирован», – подчеркнул он.

Депутат Виктор Остренко, обращаясь к Сергею Грахову, отметил, что у населения есть вопросы, связанные с заключением договорных отношений с региональным оператором по ТКО. «В части заключения договоров мы не единожды говорили, что физическим лицам нет необходимости заключать договор в бумажном виде – он имеет статус публичного договора оферты», – пояснил Сергей Грахов и добавил, что тяжело собрать всех людей для подписания договора в масштабе страны. Он напомнил, что договор размещён на сайте регионального оператора, а юридическое лицо должно заключить данный договор.

Сергей Грахов напомнил, что региональный оператор организовал «горячую линию» по приёму обращений с гражданами. «К сожалению, «горячая линия» регионального оператора работает не достаточно эффективно», – сказал Сергей Грахов и добавил, что это вызвано большим количеством поступающих одновременно звонков - порядка 20 тысяч звонков в день. 

Сергей Грахов напомнил, что администрация Псковской области приняла решение создать свою «горячую линию», куда граждане также смогут обращаться по вопросам взаимодействия с региональным оператором.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • «Чистая работа»
Мобильные мусоросортировочные комплексы могут появиться в районах Псковской области Александр Козловский: Мы должны научиться не только собирать отходы, но и перерабатывать их 10 млрд рублей будут выделены на ликвидацию свалок в России в 2019 году Сергей Пайст: Главное, чтобы реформа по обращению с ТКО имела понятный и системный характер Директор ООО «Экопром»: Рекультивировать в течение 6 лет все полигоны ТКО в Псковской области - вполне реальная задача Михаил Ведерников принял участие во всероссийском совещании по переходу на новую систему обращения с ТКО Оборудовать web-камерами рекультивируемые свалки хотят в России Рост тарифа за вывоз мусора намерено сдерживать Минприроды Освободить от платы за вывоз «сухого» мусора хотят жителей России Сбор батареек организуют в местах массового скопления людей в Псковской области
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Михаил Ведерников и Виталий Мутко обсудили вопросы регионального развития и жилищного строительства
28 февраля 2019
Михаил Ведерников и Виталий Мутко обсудили вопросы регионального развития и жилищного строительства
Начальник Управления цифрового развития и связи выступил волонтером и помог псковичке перейти на цифровое ТВ
28 февраля 2019
Начальник Управления цифрового развития и связи выступил волонтером и помог псковичке перейти на цифровое ТВ
Ароматное мыло, шарики и соли для ванны приготовила для гостей ярмарки «ART-ель» компания «AROMA Home & Spa Therapy»
28 февраля 2019
Ароматное мыло, шарики и соли для ванны приготовила для гостей ярмарки «ART-ель» компания «AROMA Home & Spa Therapy»
Михаил Ведерников обсудил направления сотрудничества с гендиректором корпорации «Ростех»
28 февраля 2019
Михаил Ведерников обсудил направления сотрудничества с гендиректором корпорации «Ростех» 1
Прокурор потребовал от главы администрации Пскова наказать виновных за ненадлежащее содержание зимой дорожно-уличной сети
28 февраля 2019
Прокурор потребовал от главы администрации Пскова наказать виновных за ненадлежащее содержание зимой дорожно-уличной сети 1
Дни Псковской области пройдут в Москве 23-24 мая
27 февраля 2019
Дни Псковской области пройдут в Москве 23-24 мая 2
Участники клуба «Будем здоровы» Псковского Красного Креста наметили личную «дорожную карту» своего долголетия
27 февраля 2019
Участники клуба «Будем здоровы» Псковского Красного Креста наметили личную «дорожную карту» своего долголетия
Полистовское болото этой зимой промерзло на 23 сантиметра
27 февраля 2019
Полистовское болото этой зимой промерзло на 23 сантиметра

Идет загрузка...