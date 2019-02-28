Сергей Грахов: Тариф на вывоз ТКО в Псковской области в масштабах страны не большой

13:08, 28 февраля 2019, ПАИ

В масштабах страны тариф на вывоз твёрдых коммунальных отходов (ТКО) в Псковской области не большой, но и не самый низкий. «Где-то посередине находимся», - заявил председатель Комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Сергей Грахов в ходе 29-й сессии Псковского областного Собрания, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Сергей Грахов добавил, что в тарифе заложена транспортная составляющая. Он напомнил, что в Псковской области 8 тысяч населенных пунктов, в каждый из которых региональный оператор должен доехать и забрать мусор. «Тем не менее, тариф достаточно оптимизирован», – подчеркнул он.

Депутат Виктор Остренко, обращаясь к Сергею Грахову, отметил, что у населения есть вопросы, связанные с заключением договорных отношений с региональным оператором по ТКО. «В части заключения договоров мы не единожды говорили, что физическим лицам нет необходимости заключать договор в бумажном виде – он имеет статус публичного договора оферты», – пояснил Сергей Грахов и добавил, что тяжело собрать всех людей для подписания договора в масштабе страны. Он напомнил, что договор размещён на сайте регионального оператора, а юридическое лицо должно заключить данный договор.

Сергей Грахов напомнил, что региональный оператор организовал «горячую линию» по приёму обращений с гражданами. «К сожалению, «горячая линия» регионального оператора работает не достаточно эффективно», – сказал Сергей Грахов и добавил, что это вызвано большим количеством поступающих одновременно звонков - порядка 20 тысяч звонков в день.

Сергей Грахов напомнил, что администрация Псковской области приняла решение создать свою «горячую линию», куда граждане также смогут обращаться по вопросам взаимодействия с региональным оператором.