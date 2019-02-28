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Общество

Неработающие пенсионеры получат первые доплаты до 1 июля

Неработающие пенсионеры получат первые дополнительные выплаты не позднее 1 июля. Об этом в ходе заседания Правительства сообщил премьер-министр России Дмитрий Медведев, сообщает ТАСС.

«Мы рассчитываем, что эти изменения будут одобрены Государственной Думой уже в весеннюю сессию, неработающие пенсионеры получат перерасчёт с 1 января 2019 года и деньги будут выплачены не позднее 1 июля текущего года», - сказал Дмитрий Медведев.

Он добавил, что соответствующий законопроект подготовили по поручению президента России Владимира Путина по итогам его послания Федеральному Собранию.

Напомним, Владимир Путин поручил пересчитать выплаты пенсионерам за первые месяцы 2019 года и перечислить им то, что они недополучили. Также он заявил, что индексацию пенсий необходимо проводить сверх уровня прожиточного минимума.

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