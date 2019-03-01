До 9 млн россиян планируется привлечь к программе социальных контрактов

09:50, 01 марта 2019, ПАИ

Число россиян, вовлеченных в программу социальных контрактов, вырастет через 5 лет до 9 миллионов. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании президента РФ с членами Правительства, сообщается на официальном сайте Кремля.

По словам Татьяны Голиковой, при реализации программы будет учитываться не только успешный опыт регионов РФ, но и практики зарубежных стран по применению этого инструмента для борьбы с бедностью.

Вице-премьер сообщила, что по оперативным данным за 2018 год, количество таких социальных контрактов, которые заключены субъектами, оценивается в 115 тысяч, и вовлечено в этот социальный контракт порядка 320 тысяч россиян.

Она добавила, что Правительство должно поддержать регионы с точки зрения софинансирования социальных контрактов.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию привел социальный контракт в качестве примера поддержки населения в трудной жизненной ситуации. В рамках социального контракта люди, находящиеся за чертой бедности и в основном живущие в сельской местности, получают электронные продовольственные карточки и приобретают домашний скот, осваивают новые профессии и становятся предпринимателями.