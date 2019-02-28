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Экономика

Здание бывшей «Чебуречной» на Октябрьском проспекте в Пскове сдается в аренду

Историческое здание № 10а по Октябрьскому проспекту сдается в аренду. Соответствующее предложение, как стало известно Псковскому агентству информации, размещено на сайте объявлений от имени Агентства регионального развития – «федеральной сети консультантов по коммерческой недвижимости, представительства которой находятся в 54 городах России».

Аренда здания свободного назначения площадью 600 квадратных метров оценивается в 600 тысяч рублей в год. «Рассматриваем возможность индивидуальной отделки помещения под потребности арендатора», - отмечается в объявлении.

Напомним, в марте 2016 года Псковское агентство информации сообщало, что здание приобрело ООО «СевЗапИнвест». Его гендиректор Николай Загоруй заявлял ПАИ, что в нем, возможно, вновь откроется кафе: «Склоняемся к общепиту, но пока в поисках тематики»

Отметим, что здание на Октябрьском, 10а построено в первой четверти ХIX века. Этот деревянный дом на каменном цокольном этаже ценно для Пскова, сохранившего в результате военных разрушений считанные образцы исторической застройки, которая в других городах, возможно, считалась бы “рядовой”. В 1870-е годы дом принадлежал псковскому губернскому секретарю Егору Клюге. В начале XX века в доме находилась портновская мастерская и химчистка Либмана.

В наши дни на первом этаже здания располагась чебуречная, затем пивной магазин и бар, в подвале здания работал ирландский паб. За годы существования внутренняя планировка здания подверглась серьёзным переделкам. По сути, от дома губернского секретаря остался только аутентичный фасад. О прошлом напоминают лишь огромные брёвна, поддерживающие потолок полуподвальных помещений.

18 октября 2015 года около 5:35 пьяный сотрудник УМВД России по Псковской области, управляя личным автомобилем в неслужебное время, не справился с управлением и совершил наезд на дом № 10а по Октябрьскому проспекту. В декабре повреждённый дом отремонтировали.

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