ФОТОФАКТ: Инсталляция на набережной Великой поменяла смысл
В инсталляции «Россия начинается здесь» на набережной реки Великой, у стен Псковского кремля, не светится одна из букв «с», сообщают Псковского агентству информации очевидцы.
Напомним, 27 февраля ПАИ писало, что в инсталляции «Россия начинается здесь» заменяют светодиодную ленту. Активист движения «Убитые дороги» Максим Пушкин в соцсети Facebook рассказал, что на его вопрос о цветовой температуре новой светодиодной ленты, рабочие ответили: «Не знаем, какую дали, такую и ставим». «Ну что, сегодня вечером узнаем, какой будет подсветка. Нейтрально белый - 4000К, как было изначально или холодный (синий) - 6000К, как стала подсвечиваться «Россия» после прошлогоднего «ремонта и покраски»», – добавил общественник.
Отметим, инсталляция была установлена в 2016 году и стала популярным туристическим объектом. В начале 2018 года она была демонтирована в преддверии ледохода. Однако затем на набережную вернулось лишь слово «Россия»: против восстановления инсталляции выступило региональное отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК), по мнению которого ее нахождение в охранной зоне псковского Кремля незаконно. 6 июля Псковский городской суд отказал в удовлетворении иска ВООПИиК.