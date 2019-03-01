Законопроект об ипотечных каникулах внесен в Госдуму

10:44, 01 марта 2019, ПАИ

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко внесли в Госдуму первый законопроект из пакета президентских законодательных инициатив, предусмотренных в послании Федеральному Собранию - законопроект об «ипотечных каникулах», сообщается на официальном сайте нижней палаты парламента.

«Законопроектом предлагается установить льготный период сроком до шести месяцев, в рамках которого тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации, будет предоставлена возможность приостановить выплаты, либо уменьшить их размер», - рассказал Вячеслав Володин.

Парламентарий отметил, что рассматривать такие обращения банки должны в течение пяти дней. «Ипотечные каникулы» станут возможными для граждан, потерявших работу, получивших инвалидность I и II группы, для тех, кто потерял кормильца, а также в случае временной нетрудоспособности в течение двух месяцев и в случае снижения семейного дохода супругов более чем на 30%» - сказал Вячеслав Володин.

«Законопроект об «ипотечных каникулах» станет реальной помощью тем, кто оказался в тяжелых жизненных обстоятельствах», - подчеркнул Вячеслав Володин.

Среди авторов законопроекта от Госдумы - руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский, первый заместитель председателя Государственной Думы Иван Мельников, председатель комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Напомним, президент РФ Владимир Путин поручил правительству и Банку России внести изменения в законодательство РФ, предусматривающие предоставление «ипотечных каникул» гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию.