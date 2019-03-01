Игорь Плохов: Форум социально ориентированных НКО - хорошая возможность поддерживать связь с другими организациями

13:16, 01 марта 2019, ПАИ

«Форум социально ориентированных НКО - хорошая возможность поддерживать связь с другими организациями», - заявил Псковскому агентству информации председатель Псковской региональной общественной организации народного творчества «Псковские барды» Игорь Плохов.

«Конечно, общение на форуме - всегда дополнительный опыт. Надеюсь получится донести до коллег свою информацию, возможно, кому-то понадобится наша поддержка или, наоборот, получится найти поддержку для наших проектов», - сказал Игорь Плохов.

Напомним, форум пройдет в Пскове во второй половине марта. Основными тематическими линиями станут: эффективное взаимодействие некоммерческих объединений и органов власти; знакомство с эффективными практиками работы некоммерческих объединений; проекты некоммерческих организаций, от идеи до грантовой поддержки.

Также участникам форума предстоит разработать стратегию действий в вопросах повышения качества социальных программ, развития добровольчества, взаимодействия некоммерческого сектора с представителями власти и бизнеса, а также запланировать совместные проекты и события на 2019-2020 годы.