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Общество

Игорь Плохов: Форум социально ориентированных НКО - хорошая возможность поддерживать связь с другими организациями

«Форум социально ориентированных НКО - хорошая возможность поддерживать связь с другими организациями», - заявил Псковскому агентству информации председатель Псковской региональной общественной организации народного творчества «Псковские барды» Игорь Плохов.

«Конечно, общение на форуме - всегда дополнительный опыт. Надеюсь получится донести до коллег свою информацию, возможно, кому-то понадобится наша поддержка или, наоборот, получится найти поддержку для наших проектов», - сказал Игорь Плохов. 

Напомним, форум пройдет в Пскове во второй половине марта. Основными тематическими линиями станут: эффективное взаимодействие некоммерческих объединений и органов власти; знакомство с эффективными практиками работы некоммерческих объединений; проекты некоммерческих организаций, от идеи до грантовой поддержки.

Также участникам форума предстоит разработать стратегию действий в вопросах повышения качества социальных программ, развития добровольчества, взаимодействия некоммерческого сектора с представителями власти и бизнеса, а также запланировать совместные проекты и события на 2019-2020 годы.

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  • VI форум социально ориентированных НКО
Илья Кучеров: Форум социально ориентированных НКО – отличная площадка для знакомства организаций с органами власти Александр Кутузов: Если всем скоординироваться на форуме НКО, то можно добиться больших результатов Семен Никонов: Мы должны понять место и роль НКО в Псковской области Виолетта Образцова: Форум НКО полезен как площадка для установления взаимодействия между людьми из разных сфер Великолукский «Союз десантников» планирует развивать свои проекты благодаря участию в VI форуме СОНКО Игорь Соловьев о форуме СОНКО: Участвуя в таких площадках, мы показываем стабильность нашей организации Владимир Никишин: Форум социально ориентированных НКО даёт толчок к развитию и продолжению проектов Василий Делистоян: VI форум НКО даст возможность устроить общий «мозговой штурм» для принятия важных решений Андрей Царёв: Форум социально ориентированных НКО - возможность увидеть с какими проблемами сталкиваются общественные организации Псковский резерв
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