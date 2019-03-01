Свидетельства о государственной регистрации официальных символов Псковской области вручены Михаилу Ведерникову

10:41, 01 марта 2019, ПАИ

Свидетельства о государственной регистрации официальных символов Псковской области — флага и герба - вручил руководитель Геральдического совета при президенте России Георгий Вилинбахов губернатору региона Михаилу Ведерникову. Об этом с торжественной церемонии вручения, которая проходит в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина, сегодня, 1 марта, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Георгий Вилинбахов огласил решение Геральдического совета при президенте России и напомнил, что 20 февраля на заседании Совета было принято решение о внесении герба и флага Псковской области в государственный регистр России под номерами 12152 и 12153.



Напомним, геральдическая символика региона разработана по инициативе Михаила Ведерникова. На протяжении 25 лет Псковская область была единственным субъектом РФ, у которого не было своего флага и гимна, а используемый герб не соответствовал современным геральдическим требованиям и не был внесен в государственный геральдический регистр РФ.

Работа над эскизами официальных символов региона продолжалась 9 месяцев при активном участии общественности, искусствоведов, экспертов-геральдистов , специалистов музейного и архивного дела, а также деятелей культуры и искусства. В результате кропотливой работы итоговые эскизы символов прошли широкое обсуждение, экспертизу и были одобрены на заседании Геральдического совета при Президенте РФ.

Депутаты Псковского областного собрания, учитывая значимость события, абсолютным большинством голосов поддержали инициативу Общественной палаты Псковской области и одобрили новые геральдические символы региона.