Михаил Ведерников: Мы все в долгу перед 6-й ротой и должны сделать так, чтобы их жертва не была забыта

13:28, 01 марта 2019, ПАИ

«Мы все в долгу перед 6-й ротой и должны сделать так, чтобы их жертва не была забыта», - заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников сегодня, 1 марта, на памятном мероприятии в 104-м гвардейском десантно-штурмовом Краснознаменном полку с участием военнослужащих и родственников погибших. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Михаил Ведерников подчеркнул, что все бойцы 6-й роты остались героями, защищая честь своего дома, своей семьи и страны. «Каждая семья погибших стала родной для Псковской области», - отметил глава региона.

Он добавил, что 28 февраля подробно обсуждался план работы регионального и федерального оргкомитетов по подготовке к 20-й годовщине подвига 6-й роты. Он заявил, что связь с родственниками при подготовке мероприятий была постоянной. «Мы будем оказывать семьям адресную помощь», - сообщил Михаил Ведерников.

По его словам, вчера также обсуждались планы по ремонту мемориала «Купол» в Черехе и прилегающей территории, которая будет благоустроена. «План мероприятий насыщенный, и мы планируем серьёзную работу на федеральном уровне. Все это направлено на то, чтобы напомнить жителям всей страны о подвиге десантников», - уточнил Михаил Ведерников и поблагодарил родителей десантников за то, что они вырастили достойных сыновей.

Напомним, 6-я рота 76-й дивизии под командованием гвардии подполковника Марка Евтюхина погибла в неравном бою 1 марта 2000 года на высоте 776 в Аргунском ущелье Чечни во время контртеррористической операции, сдерживая натиски двух тысяч боевиков. Из 90 десантников выжить удалось только шести. За проявленный героизм 22-м военнослужащим было присвоено звание Героя России, 69 солдат и офицеров награждены Орденами Мужества, 63 из них — посмертно.

В июле 2018 года президент Российской Федерации Владимир Путин подписал Указ о проведении в Псковской области памятных мероприятий, посвященных 20-летию подвига псковских десантников. На днях Михаил Ведерников провел заседание регионального оргкомитета, на котором был утвержден план подготовки и проведения памятных мероприятий.