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Александр Гуцан: Мы должны помнить и не забывать о том, что сделала 6-я рота

«Хотел бы низко поклониться родителям, пожелать командирам, чтобы память об этом поступке сохранялись. Мы должны помнить и не забывать о том, что сделала 6-я рота. Это гордость всей страны», - заявил полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан во время встречи с родителями погибших бойцов 6-й роты, которая проходит в клубе псковской 76-й дивизии ВДВ в день памяти военнослужащих 6-й роты, сегодня, 1 марта, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Александр Гуцан

Полпред президента в СЗФО напомнил, что глава государства Владимир Путин принял решение о праздновании 20-летия подвига псковских десантников. «Создана рабочая группа по подготовке этого мероприятия, и я окажу полную поддержку по организации всех мероприятий», - добавил он.

По словам Александра Гуцана, можно много говорить о том, что сделали бойцы 6-й роты, но главное то, что воин в России всегда олицетворял мужество и героизм.

Полпред подчеркнул, что солдат российской армии всегда грудью защищал свое Отечество. «И тут для солдата важно понимать, за что он воюет, за что в жертву приносит свою жизнь, а жертвует он во имя семьи, во имя своего Отечества», - сказал он.

Александр Гуцан заявил, что память — это то, на чём основывается настоящее и будущее. «Героизм, жертвенность, целеустремлённость — отличительные черты русского воинства, и мы должны помнить о тех, кто отдал свою жизнь за свой дом, за свое Отечество», - отметил он.

Напомним, 6-я рота 76-й дивизии под командованием гвардии подполковника Марка Евтюхина погибла в неравном бою 1 марта 2000 года на высоте 776 в Аргунском ущелье Чечни во время контртеррористической операции, сдерживая натиски двух тысяч боевиков. Из 90 десантников выжить удалось только шести. За проявленный героизм 22-м военнослужащим было присвоено звание Героя России, 69 солдат и офицеров награждены Орденами Мужества, 63 из них — посмертно.

В июле 2018 года президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о проведении в Псковской области памятных мероприятий, посвященных 20-летию подвига псковских десантников. На днях Михаил Ведерников провел заседание регионального оргкомитета, на котором был утвержден план подготовки и проведения памятных мероприятий.

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