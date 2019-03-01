Семьи погибших десантников 6-й роты получат помощь из регионального и федерального бюджетов

14:08, 01 марта 2019, ПАИ

Семьям погибших десантников 6-й роты будет оказана помощь из регионального и федерального бюджетов, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на пресс-подходе сегодня, 1 марта, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Михаил Ведерников напомнил, что на региональном уровне создан оргкомитет по подготовке и проведению памятных мероприятий, посвященных 20-летию подвига псковских десантников. Он будет постоянно общаться с родственниками погибших и держать связь с федеральным оргкомитетом. Глава региона отметил, что на встрече с родителями погибших бойцов 28 февраля обсуждалось, какие мероприятия стоит провести, какую адресную помощь оказать семьям.

Также планируется привести в порядок школы и улицы, названные в честь воинов-десантников. «Приложим все усилия, чтобы появлялись и новые объекты», - заверил Михаил Ведерников. Он напомнил, что, по предварительной информации, Минобороны планирует строительство Ледового дворца в честь погибших бойцов 6-й роты, в 2020 году будет заложен первый камень в строительство учреждения в Черехе. По словам главы региона, уже намечен предварительный участок. Там также будут парк и часовня памяти десантников.

Представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан добавил, что десантники совершили подвиг, который дал стране по-другому взглянуть на свою армию. «Армия в глазах граждан стала инструментом, который способен защитить страну и её суверенитет. Десантники выполнили свой долг до конца, для воина это самое главное. Мы всегда помним о них», - подчеркнул полпред.

Напомним, 6-я рота 76-й дивизии под командованием гвардии подполковника Марка Евтюхина погибла в неравном бою 1 марта 2000 года на высоте 776 в Аргунском ущелье Чечни во время контртеррористической операции, сдерживая натиски двух тысяч боевиков. Из 90 десантников выжить удалось только шести. За проявленный героизм 22-м военнослужащим было присвоено звание Героя России, 69 солдат и офицеров награждены Орденами Мужества, 63 из них — посмертно.

В июле 2018 года президент Российской Федерации Владимир Путин подписал Указ о проведении в Псковской области памятных мероприятий, посвященных 20-летию подвига псковских десантников. На днях Михаил Ведерников провел заседание регионального оргкомитета, на котором был утвержден план подготовки и проведения памятных мероприятий.