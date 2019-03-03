Победители акции «Губернаторский дневник» по решению Михаила Ведерникова поедут в оздоровительные лагеря

17:46, 03 марта 2019, ПАИ

Все победители акции «Губернаторский дневник» в этом году отправятся летом в загородные оздоровительные лагеря, расположенные на территории региона. Как сообщили Псковскому агентству информации в редакции газеты «Комсомольская правда - Псков», такое решение принял губернатор Псковской области Михаил Ведерников – путевки профинансируют из областного бюджета.

Всего планируется отобрать 12 ребят – по четыре в трех триместрах. На данный момент определена первая четверка. В нее вошли: Анастасия Алексеева из Острова (201 пятерка), Анастасия Веске из Цапельской общеобразовательной школы (223 пятерки), Ольга Асланян из Псковского педагогического комплекса (218 пятерок) и Ксения Леонова из Кудеверской средней школы (132 пятерки).

До 15 марта принимаются бланки за зимний триместр. Будут названы еще четыре финалиста. Встреча с главой региона пройдет в конце учебного года.

Напомним, «Комсомольская правда – Псков» в шестой раз проводит акцию «Губернаторский дневник». Ее участниками могут стать учащиеся 2-11 классов школ Псковской области. Главное требование – учиться на «отлично».

Чтобы стать участником акции достаточно собрать три бланка за триместр. По итогам зимы понадобятся бланки за декабрь, январь и февраль. Заполнить их надо с учителем, выставив только пятерки из классного журнала и подкрепив все печатью и подписью директора школы.

Бланки направляют по адресу: 180007, Псков, Пароменская, 21/33, кабинет 27, «Комсомольская правда» с пометкой «Губернаторский дневник» или на e-mail: info@pskovkp.ru.