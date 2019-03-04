0
16:41
Виктор Керницкий: ГК «Титан» добровольно идет на проведение экспертизы, чтобы доказать, что псковский завод экологически чист (ВИДЕО)
15:52
Детский сад на 120 мест откроется осенью в деревне Родина Псковского района
15:50
Представители Псковской области участвуют в первом всероссийском совещании по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
14:33
Схема движения транспорта изменится в Пскове 10 марта
13:18
Наталия Асланова: Чем больше НКО будет участвовать в социальной работе, тем меньше будет напряжённость в обществе
11:58
Бесплатный Wi-Fi появится на железнодорожных вокзалах Псковской области к концу 2019 года
10:57
При администрации Псковской области заработала «горячая линия» по вопросам обращения с ТКО
Еще новости
Общество

Наталия Асланова: Чем больше НКО будет участвовать в социальной работе, тем меньше будет напряжённость в обществе

«Мы всегда открыты, чтобы поделиться опытом. Мы считаем, что чем больше НКО будет участвовать в социальной работе, тем меньше будет социальная напряженность в Псковской области и вообще в обществе», - заявила директор учебного центра «Знания» Наталия Асланова в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации.

Наталия Асланова отметила, что учебный центр «Знания» не первый раз участвует в форуме социально ориентированных НКО. «У нас очень много социальных проектов: для пенсионеров, университет пожилого человека, который реализуется с 1999 года, для людей слабослышащих и глухонемых, для домов ветеранов и другие», - рассказала она.

Директор учебного центра «Знания» подчеркнула, что форум социально ориентированных НКО ставит цели и задачи, которые должны выполнять некоммерческие организации Псковской области. «То есть он обозначает вектор, а мы уже стараемся реализовывать программы по направлению этого вектора», - пояснила она.

Напомним, форум пройдет в Пскове во второй половине марта. Основными тематическими линиями станут: эффективное взаимодействие некоммерческих объединений и органов власти; знакомство с эффективными практиками работы некоммерческих объединений; проекты некоммерческих организаций, от идеи до грантовой поддержки.

Также участникам форума предстоит разработать стратегию действий в вопросах повышения качества социальных программ, развития добровольчества, взаимодействия некоммерческого сектора с представителями власти и бизнеса, а также запланировать совместные проекты и события на 2019-2020 годы.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • VI форум социально ориентированных НКО
Игорь Плохов: Форум социально ориентированных НКО - хорошая возможность поддерживать связь с другими организациями Илья Кучеров: Форум социально ориентированных НКО – отличная площадка для знакомства организаций с органами власти Александр Кутузов: Если всем скоординироваться на форуме НКО, то можно добиться больших результатов Семен Никонов: Мы должны понять место и роль НКО в Псковской области Виолетта Образцова: Форум НКО полезен как площадка для установления взаимодействия между людьми из разных сфер Великолукский «Союз десантников» планирует развивать свои проекты благодаря участию в VI форуме СОНКО Игорь Соловьев о форуме СОНКО: Участвуя в таких площадках, мы показываем стабильность нашей организации Владимир Никишин: Форум социально ориентированных НКО даёт толчок к развитию и продолжению проектов Василий Делистоян: VI форум НКО даст возможность устроить общий «мозговой штурм» для принятия важных решений Андрей Царёв: Форум социально ориентированных НКО - возможность увидеть с какими проблемами сталкиваются общественные организации
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Виктор Керницкий: ГК «Титан» добровольно идет на проведение экспертизы, чтобы доказать, что псковский завод экологически чист (ВИДЕО)
04 марта 2019
Виктор Керницкий: ГК «Титан» добровольно идет на проведение экспертизы, чтобы доказать, что псковский завод экологически чист (ВИДЕО)
Детский сад на 120 мест откроется осенью в деревне Родина Псковского района
04 марта 2019
Детский сад на 120 мест откроется осенью в деревне Родина Псковского района
Представители Псковской области участвуют в первом всероссийском совещании по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
04 марта 2019
Представители Псковской области участвуют в первом всероссийском совещании по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
Схема движения транспорта изменится в Пскове 10 марта
04 марта 2019
Схема движения транспорта изменится в Пскове 10 марта
Наталия Асланова: Чем больше НКО будет участвовать в социальной работе, тем меньше будет напряжённость в обществе
04 марта 2019
Наталия Асланова: Чем больше НКО будет участвовать в социальной работе, тем меньше будет напряжённость в обществе
Бесплатный Wi-Fi появится на железнодорожных вокзалах Псковской области к концу 2019 года
04 марта 2019
Бесплатный Wi-Fi появится на железнодорожных вокзалах Псковской области к концу 2019 года
При администрации Псковской области заработала «горячая линия» по вопросам обращения с ТКО
04 марта 2019
При администрации Псковской области заработала «горячая линия» по вопросам обращения с ТКО
Запрещен выход и выезд на лед водных объектов в границах Пскова
04 марта 2019
Запрещен выход и выезд на лед водных объектов в границах Пскова

Идет загрузка...