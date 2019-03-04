Наталия Асланова: Чем больше НКО будет участвовать в социальной работе, тем меньше будет напряжённость в обществе

13:18, 04 марта 2019, ПАИ

«Мы всегда открыты, чтобы поделиться опытом. Мы считаем, что чем больше НКО будет участвовать в социальной работе, тем меньше будет социальная напряженность в Псковской области и вообще в обществе», - заявила директор учебного центра «Знания» Наталия Асланова в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации.

Наталия Асланова отметила, что учебный центр «Знания» не первый раз участвует в форуме социально ориентированных НКО. «У нас очень много социальных проектов: для пенсионеров, университет пожилого человека, который реализуется с 1999 года, для людей слабослышащих и глухонемых, для домов ветеранов и другие», - рассказала она.

Директор учебного центра «Знания» подчеркнула, что форум социально ориентированных НКО ставит цели и задачи, которые должны выполнять некоммерческие организации Псковской области. «То есть он обозначает вектор, а мы уже стараемся реализовывать программы по направлению этого вектора», - пояснила она.

Напомним, форум пройдет в Пскове во второй половине марта. Основными тематическими линиями станут: эффективное взаимодействие некоммерческих объединений и органов власти; знакомство с эффективными практиками работы некоммерческих объединений; проекты некоммерческих организаций, от идеи до грантовой поддержки.

Также участникам форума предстоит разработать стратегию действий в вопросах повышения качества социальных программ, развития добровольчества, взаимодействия некоммерческого сектора с представителями власти и бизнеса, а также запланировать совместные проекты и события на 2019-2020 годы.