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Ежегодный мотопробег 9 мая запланирован по маршруту Псков - Дно
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Общество

Ежегодный мотопробег 9 мая запланирован по маршруту Псков - Дно

9 мая в Псковской области состоится 6-й мотопробег, посвященный 74-й годовщине Великой Победы. Как сообщили Псковскому агентству информации организаторы мотопробега в мотоклубе «Host Псков», маршрут мотоколонны и техники сопровождения запланирован по дороге Псков – Дно.

Предварительный маршрут мотопробега - 2019

На данный момент объявлен сбор денег, которые пойдут на закупку цветов, открыток и подарков для ветеранов.

Напомним, за организацию ежегодных мотопробегов к 9 мая «Спасибо за победу» мотоклуб «Host Псков» вошел в число финалистов общественной премии Псковской области «Народное признание – 2019». 

О посвящённом Дню Победы мотопробеге Псков - Печоры в 2018 году читайте здесь.

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