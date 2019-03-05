Ежегодный мотопробег 9 мая запланирован по маршруту Псков - Дно
9 мая в Псковской области состоится 6-й мотопробег, посвященный 74-й годовщине Великой Победы. Как сообщили Псковскому агентству информации организаторы мотопробега в мотоклубе «Host Псков», маршрут мотоколонны и техники сопровождения запланирован по дороге Псков – Дно.
На данный момент объявлен сбор денег, которые пойдут на закупку цветов, открыток и подарков для ветеранов.
Напомним, за организацию ежегодных мотопробегов к 9 мая «Спасибо за победу» мотоклуб «Host Псков» вошел в число финалистов общественной премии Псковской области «Народное признание – 2019».
О посвящённом Дню Победы мотопробеге Псков - Печоры в 2018 году читайте здесь.