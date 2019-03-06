Марина Гаращенко: Мы будем спасать каждую детскую жизнь

12:52, 06 марта 2019, ПАИ

«Рассчитываем на то, что мы будем спасать каждую детскую жизнь», - заявила председатель комитета Псковской области по здравоохранению и фармации Марина Гаращенко, говоря о новом здании Псковского перинатального центра в эфире проекта ПАИ-live, сегодня, 6 марта. Она отметила, что на сегодняшний день в регионе уровень младенческой смертности один из самых низких в Северо-Западном федеральном округе, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Марины Гарашенко, в Псковском перинатальном центре ведётся мониторинг отзывов матерей, в том числе и будущих. «Когда женщины знают о том, что у них есть гарантии, что они смогут хорошо родить, качественно получить эти услуги, что ведение ребенка в неонатальном периоде будет на высшем уровне, у них есть желание рожать, - отметила она. - Мы беседовали с молодыми семьями в перинатальном центре, в том числе с теми, которые только планируют ребенка - они уже готовы. После того, как они видят такие условия, в принципе, достойные для системы здравоохранения, они готовы рожать и второго, и третьего ребенка».

«Мы рассчитываем на то, что наши женщины понимают и знают, что им не страшно будет рожать», - подчеркнула Марина Гаращенко.

Она рассказала, что специалисты выезжают в межрайонные и районные больницы, проводят там беседы с населением о качестве услуг Псковского перинатального центра. «Если в начале люди скептично к этому относились, то теперь понимают, что сегодня, по статистике, именно в Псковском перинатальном центре рожают женщины из самых отдаленных территорий, их детей выхаживают», - отметила председатель областного комитета по здравоохранению.

При этом она признала существование так называемого медицинского туризма, когда псковички едут рожать, например, в Эстонию. Марина Гаращенко подчеркнула, что сегодня Псковский перинатальный центр и те медицинские организации за пределами региона, услугами которых пользуются псковички, ничем не отличаются.

Она отметила, что тех, кто планировал рожать за пределами области, планируется привлечь в Псковский перинатальный центр, где тоже есть и партнёрские роды, и условия повышенной комфортности.

Что касается персонала центра, то, по словам гостьи эфира, перед открытием нового здания 96 специалистов прошли обучение.

Напомним, 25 января состоялась общественная приёмка Псковского перинатального центра. Врачи начали вести прием беременных для проведения скрининга и УЗИ-диагностики. 28 января в новом здании Псковского перинатального центра приняли первые роды. Перинатальный центр построен в Пскове при поддержке Правительства РФ в рамках программы Минздрава по развитию родовспомогательной службы. Цель программы — создание условий для оказания доступной и качественной медицинской помощи матерям и детям, снижение младенческой, материнской и детской смертности. Заказчиком проекта выступила госкорпорация «Ростех», генеральным подрядчиком и генеральным проектировщиком — ООО «РТ-Соцстрой». Центр рассчитан на 110 коек и может принимать более 4 тысяч родов в год. Строительство объекта постоянно затягивалось, но после назначения на должность врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, который взял объект под личный контроль, работам была придана максимальная динамика.