Владимир Колпаков: Форум НКО позволит лучше узнать друг друга

17:22, 06 марта 2019, ПАИ

«Форумы социально ориентированных некоммерческих организаций позволяют НКО познакомиться друг с другом, разобраться с тем, кто и чем занимается, узнать, чем можно друг другу помочь», - отметил руководитель досугового центра «Юный техник» Владимир Колпаков в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации.

По словам Владимира Колпакова, форум - это «отличная возможность пообщаться с приглашенными гостями», например, с сотрудниками администрации, узнать какую помощь от них можно получить, что полезного сделать самим. «Без таких форумов каждый сам по себе что-то делает, а общей картины никакой толком нет», - добавил руководитель центра.

Напомним, форум СОНКО пройдет в Пскове во второй половине марта. Основными тематическими линиями станут: эффективное взаимодействие некоммерческих объединений и органов власти; знакомство с эффективными практиками работы некоммерческих объединений; проекты некоммерческих организаций, от идеи до грантовой поддержки.

Также участникам форума предстоит разработать стратегию действий в вопросах повышения качества социальных программ, развития добровольчества, взаимодействия некоммерческого сектора с представителями власти и бизнеса, а также запланировать совместные проекты и события на 2019-2020 годы.