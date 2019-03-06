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Общество

Владимир Колпаков: Форум НКО позволит лучше узнать друг друга

«Форумы социально ориентированных некоммерческих организаций позволяют НКО познакомиться друг с другом, разобраться с тем, кто и чем занимается, узнать, чем можно друг другу помочь», - отметил руководитель досугового центра «Юный техник» Владимир Колпаков в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации.

По словам Владимира Колпакова, форум -  это «отличная возможность пообщаться с приглашенными гостями», например, с сотрудниками администрации, узнать какую помощь от них можно получить, что полезного сделать самим. «Без таких форумов каждый сам по себе что-то делает, а общей картины никакой толком нет», - добавил руководитель центра.

Напомним, форум СОНКО пройдет в Пскове во второй половине марта. Основными тематическими линиями станут: эффективное взаимодействие некоммерческих объединений и органов власти; знакомство с эффективными практиками работы некоммерческих объединений; проекты некоммерческих организаций, от идеи до грантовой поддержки.

Также участникам форума предстоит разработать стратегию действий в вопросах повышения качества социальных программ, развития добровольчества, взаимодействия некоммерческого сектора с представителями власти и бизнеса, а также запланировать совместные проекты и события на 2019-2020 годы.

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  • VI форум социально ориентированных НКО
Александр Кузьмин о форуме СОНКО: Ожидаем новых полезных знаний Наталия Асланова: Чем больше НКО будет участвовать в социальной работе, тем меньше будет напряжённость в обществе Игорь Плохов: Форум социально ориентированных НКО - хорошая возможность поддерживать связь с другими организациями Илья Кучеров: Форум социально ориентированных НКО – отличная площадка для знакомства организаций с органами власти Александр Кутузов: Если всем скоординироваться на форуме НКО, то можно добиться больших результатов Семен Никонов: Мы должны понять место и роль НКО в Псковской области Виолетта Образцова: Форум НКО полезен как площадка для установления взаимодействия между людьми из разных сфер Великолукский «Союз десантников» планирует развивать свои проекты благодаря участию в VI форуме СОНКО Игорь Соловьев о форуме СОНКО: Участвуя в таких площадках, мы показываем стабильность нашей организации Владимир Никишин: Форум социально ориентированных НКО даёт толчок к развитию и продолжению проектов
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