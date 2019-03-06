Глава Пскова представил в «Фейсбуке» новый Ганзейский знак

17:04, 06 марта 2019, ПАИ

Глава Пскова Иван Цецерский представил на своей странице в «Фейсбуке» новый Ганзейский знак.

«С учётом критических высказываний в некоторых СМИ и социальных сетях представляю новый эскиз Ганзейского знака, который появился в ходе консультаций, полученных от автора ганзейского логотипа Игоря Шаймарданова, за что ему спасибо», - написал глава города.

Далее в тексте поста содержится описание нового знака: «Русская ладья держится на «волнах истории». Волны изображены в виде рукописных листов, повествующих о славных страницах истории Пскова и России. Композиция передает ощущение движения и пути, что связано со слоганом Псковских ганзейских дней - «Путь навстречу». Цветовое решение приближено к установленным официальным цветам Ганзы. Муравленый цвет, который широко использовали псковские мастера еще с XVI века, поливая такой глазурью керамические изразцы, этот цвет ассоциируется также с водной стихией и лесами Пскова. И золотой цвет определяется как золото».

По словам Ивана Цецерского, изготовление знака на заводе займет порядка 3-4 месяца, поэтому завод и меценаты ждут ответ не позднее 12 марта, «иначе не получится успеть к 27 июня».

Напомним, знак планируется установить в Пскове в память о 39-х Международных Ганзейских днях Нового времени.