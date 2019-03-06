Кикоинские чтения - хороший повод для популяризации физики среди школьников, уверен Михаил Ведерников

18:30, 06 марта 2019, ПАИ

XXXIV Кикоинские чтения, которые пройдут в Пскове 28-29 марта, - хороший повод для популяризации физики среди школьников, уверен губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Об этом с совещания по подготовке к чтениям 6 марта передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Глава региона отметил, что с Псковской областью связаны имена многих известных людей, среди них знаменитые на весь мир ученые, в том числе Исаак Кикоин. «По его учебнику до сих пор наши школьники и студенты изучают физику», - подчеркнул он.

Кикоинские чтения проводит Курчатовский институт, который стал партнером региона, напомнил губернатор. Михаил Ведерников отметил, что вместе с институтом в Псковской области планируется реализация ряда проектов, в том числе по организации стажировок для псковских студентов и ежегодных Кикоинских чтений. «Это даст хороший толчок для популяризации физики и достижений российских ученых в этой области, а участники олимпиад по физике смогут претендовать на премию Курчатовского института», - сказал Михаил Ведерников.

Он предложил не ограничиваться только лекциями в стенах вуза. Губернатор отметил, что к чтениям можно приурочить проведение олимпиад по физике, конкурс рисунков. «Команда 2018» также предлагает нанести на один из домов в Пскове тематическое граффити. Михаил Ведерников добавил, что в следующем году можно выделить для чтений не два дня, а целую неделю.

«Надо будет привести в городе в порядок места, связанные с именем физика, памятник в порядок привести, посмотреть, где необходимо обновить инфраструктуру ПсковГУ, организовать экскурсионную и тематическую программу для гостей. Времени мало, но если мы объединим усилия, шансы организовать мероприятия на достойном уровне есть», - подытожил Михаил Ведерников.

Исаак Кикоин (1908-1984) - советский физик-экспериментатор, академик Академии наук СССР, дважды Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии.

В 1921 году семья Кикоинов переехала в Псков, где он окончил школу и землеустроительный техникум, после чего поступил на физико-механический факультет Ленинградского политехнического института.

Исаак Кикоин был среди первых физиков, которые начали в 1943 году работу по развитию атомной науки и техники в Лаборатории № 2 АН СССР (впоследствии - Институт атомной энергии) вместе с Игорем Курчатовым.

Кикоин является автором ряда открытий в атомной и ядерной физике, физике твердого тела, ядерной технике.

В Пскове на Октябрьском проспекте установлен его бюст.