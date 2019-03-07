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Общество

Юлия Рощина рассчитывает на ликбез по грантовой отчётности для псковских НКО

Руководитель НКО «Равные возможности» Юлия Рощина рассчитывает, что форум социально ориентированных НКО позволит узнать дополнительную информацию, связанную с оформлением заявок на гранты, а также перечень ресурсов, куда можно отправлять заявки, «чтобы было коротко и чётко». Об этом она сказала в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации.

«Хорошо, если будет создан «банк образцов» заявок, - сказала Юлия Рощина. - Надеюсь, для нас проведут краткий курс «молодого бойца» отчётности по грантам».

Напомним, форум СОНКО пройдет в Пскове во второй половине марта. Основными тематическими линиями станут: эффективное взаимодействие некоммерческих объединений и органов власти; знакомство с эффективными практиками работы некоммерческих объединений; проекты некоммерческих организаций, от идеи до грантовой поддержки.

Также участникам форума предстоит разработать стратегию действий в вопросах повышения качества социальных программ, развития добровольчества, взаимодействия некоммерческого сектора с представителями власти и бизнеса, а также запланировать совместные проекты и события на 2019-2020 годы.

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  • Сюжет
  • VI форум социально ориентированных НКО
Владимир Колпаков: Форум НКО позволит лучше узнать друг друга Александр Кузьмин о форуме СОНКО: Ожидаем новых полезных знаний Наталия Асланова: Чем больше НКО будет участвовать в социальной работе, тем меньше будет напряжённость в обществе Игорь Плохов: Форум социально ориентированных НКО - хорошая возможность поддерживать связь с другими организациями Илья Кучеров: Форум социально ориентированных НКО – отличная площадка для знакомства организаций с органами власти Александр Кутузов: Если всем скоординироваться на форуме НКО, то можно добиться больших результатов Семен Никонов: Мы должны понять место и роль НКО в Псковской области Виолетта Образцова: Форум НКО полезен как площадка для установления взаимодействия между людьми из разных сфер Великолукский «Союз десантников» планирует развивать свои проекты благодаря участию в VI форуме СОНКО Игорь Соловьев о форуме СОНКО: Участвуя в таких площадках, мы показываем стабильность нашей организации
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