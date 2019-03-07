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Общество

Порядка 85 млн рублей планируется вложить в создание Центра спортивной гимнастики имени Алексея Немова в Пскове

Порядка 85 млн рублей потребуется на создание Центра спортивной гимнастики имени Алексея Немова в Пскове. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время встречи «Диалог на равных» спортивной общественности с олимпийским чемпионом Алексеем Немовым в проектном офисе #Команды2018, сегодня, 7 марта, передаёт корреспондент Псковского агентства информации. Ранее глава региона сообщал, что проект поддержит Минспорта РФ, кроме того областные власти приветствуют участие в нем частных инвесторов.

Глава региона рассказал, что сегодня вместе с Алексеем Немовым они посетили бывшее здание Банно-прачечного комбината. Он отметил, что долгое время здание стоит бесхозным. «В конце прошлого года пришла идея отреставрировать этот объект и открыть там «Центр спортивной гимнастики имени Алексея Немова», - сказал губернатор.

Михаил Ведерников подчеркнул, что большую работу в этом вопросе проделал глава администрации Пскова Александр Братчиков. «Сегодня согласовали то, как это окончательно будет выглядеть. В течение месяца рассчитываем получить результаты госэкспертизы. Объект не дешевый - порядка 85 млн рублей. Надеемся, что в качестве партнеров выступит и бизнес», - отметил глава региона.

«Надеемся, что нам всем вместе удастся вдохнуть жизнь в этот проект и сделать еще одну точку, где наши ребята смогут заниматься спортом», - добавил губернатор.

В свою очередь депутат Госдумы РФ, олимпийский чемпион Алексей Немов отметил, что на площадке будущего спортивного центра дети смогут ставить перед собой амбициозные задачи. Он также подчеркнул, что спортивный центр делается не для «галочки». «Он должен быть полезен Пскову, полезен всем», - сказал Алексей Немов.

Напомним, ранее сегодня губернатор Псковской области Михаил Ведерников и депутат Госдумы РФ, олимпийский чемпион Алексей Немов посетили бывшее здание Банно-прачечного комбината, в котором планируется разместить «Центр спортивной гимнастики имени Алексея Немова».

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