Михаил Ведерников: Будем договариваться о выделении средств на оплату работы тренеров регионального центра спортивной гимнастики

14:02, 07 марта 2019, ПАИ

«Что касается Центра спортивной гимнастики, то будем договариваться с депутатами о том, чтобы из средств бюджета была предусмотрена оплата тренерскому составу, а те спортсмены, которые будут показывать хорошие результаты, также получали поддержку», - заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на встрече «Диалог на равных» спортивной общественности с Алексеем Немовым, которая проходит в проектном офисе #Команды2018, сегодня, 7 марта.

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, об организации бесплатных тренировок в будущем региональном центре спортивной гимнастики попросил один из родителей юного спортсмена. Он также поблагодарил главу региона за развитие спорта в Пскове и области.

Напомним, ранее сегодня губернатор Псковской области Михаил Ведерников и депутат Госдумы РФ, олимпийский чемпион Алексей Немов посетили бывшее здание Банно-прачечного комбината, в котором планируется разместить «Центр спортивной гимнастики имени Алексея Немова».