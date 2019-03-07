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Общество

Последствия аварии на газопроводе на окраине Пскова устранены

Последствия аварии на газопроводе на улице Владимирской в деревне Родина Псковского района устранены, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области со ссылкой на заявление председателя регионального Комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергея Грахова.

Завершается продувка газопровода, ориентировочно в 16:00 начнется пуск газа в жилые дома. На пуско-наладочные работы привлечены 45 работников ООО «Газпром межрегионгаз Псков».

Сергей Грахов пояснил, что авария случилась 5 марта по вине застройщика, ООО «Эгле», который проводил земляные работы без согласования с ООО «Газпром межрегионгаз Псков». В результате несанкционированных действий был поврежден и затоплен водой газопровод. Без газоснабжения осталось более 3 тыс. абонентов. На устранение аварии «Газпром межрегионгаз Псков» оперативно направил ремонтные бригады из Пскова, а также Порхова и Печор.

Напомним, сегодня был опубликован план-график пуска газа в многоквартирных домах на территории поселка Родина.

Ранее ПАИ сообщало, что 5 марта газопровод повредили работники ООО «Эгле» при земляных работах на улице Владимирской в деревне Родина. От газоснабжения были отключены 24 многоквартирных и 1 частный дом.  

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