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Общество

Псковские депутаты об Иване Брилёве: Его добрые дела навсегда останутся в благодарной памяти земляков

Депутаты Псковского областного Собрания выражают соболезнования родным и близким бывшего главы Красногородского района Ивана Брилёва. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

«Ушёл из жизни достойный, неравнодушный человек, профессионал, посвятивший долгие годы развитию местного самоуправления», - говорится в некрологе. В нем также отмечено, что Иван Брилёв «заслужил доверие жителей Красногородского района, неоднократно земляки избирали его главой муниципального образования». А год назад ему было присвоено звание «Почётный гражданин Красногородского района».

«Его добрые дела навсегда останутся в благодарной памяти земляков, всех, кто его знал и ценил», - отметили народные избранники.

Напомним, Иван Иванович Брилев скончался после продолжительной болезни сегодня, 7 марта, после продолжительной болезни.

Он родился 21 октября 1943 года в деревне Кибирщина Красногорского района Брянской области. В 1969 году окончил физико-математический факультет Псковского государственного педагогического института имени С. М. Кирова. Работал директором Красногородской средней школы-интерната № 1, заведующим Красногородским районным отделом народного образования, заведующим организационным отделом, вторым секретарем, первым секретарем Красногородского райкома КПСС.

В 1991 году был избран председателем Красногородского районного Совета народных депутатов. В 1993 году занял пост заместителя главы администрации Красногородского района. В 1995 году - главы администрации Красногородского района. С 1996 по 2007 годы - главы Красногородского района

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