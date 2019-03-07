Сергей Грахов: Ситуация с газоснабжением домов на Владимирской под контролем

19:30, 07 марта 2019, ПАИ

Пуск газа в жилые дома на улице Владимирской в деревне Родина Псковского района отложен, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковского области со ссылкой на заявление председателя регионального Комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергея Грахова.

«Во время первого пуска газа в трубах опять пошла вода. Как только все недочеты в системе будут устранены, работы будут продолжены вновь. Ситуация под контролем, специалисты делают все возможное, чтобы наладить бесперебойное газоснабжение жилых домов», — сказал Сергей Грахов.

Отмечается, что ход противоаварийных работ находится на контроле администрации области и регионального Комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.

Напомним, сегодня был опубликован план-график пуска газа в многоквартирных домах на территории поселка Родина.

Ранее ПАИ сообщало, что 5 марта газопровод повредили работники ООО «Эгле» при земляных работах на улице Владимирской в деревне Родина. От газоснабжения были отключены 24 многоквартирных и 1 частный дом.