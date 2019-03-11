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Общество

Квесты для молодоженов и гостей представит компания «Вквестах» на выставке «Свадьба EXPO`2019»

Выездные квесты на мероприятия, в том числе для молодоженов и гостей свадебного торжества, представит компания «Вквестах» на выставке «Свадьба EXPO`2019». Об этом Псковскому агентству информации сообщила организатор квестов Кристина Шаинидзе.

Фото из группы «Вквестах - выездные приключения в Пскове» в социальной сети «ВКонтакте»

По ее словам, один из квестов предназначен для женихов — современный выкуп невесты. Также есть несколько интеллектуальных и развлекательных игр для гостей. «Одни можно включать, когда молодожены добираются от ЗАГСа до кафе, так как у гостей есть много свободного времени, которое можно занять нашими играми, а есть игры, которые можно поставить во время торжеств, в перерывах выйти и поиграть», - рассказала организатор квестов.

Фото из группы «Вквестах - выездные приключения в Пскове» в социальной сети «ВКонтакте»

Она также отметила, что компания «Вквестах» участвует в выставке «Свадьба EXPO`2019» для того, чтобы рассказать о себе, своих услугах и расширить свою аудиторию. «В принципе, это направление у нас новое, и вся целевая аудитория под него будет на «Свадьбе EXPO», поэтому мы и идём знакомиться с новыми людьми», - добавила организатор квестов.

Фото из группы «Вквестах - выездные приключения в Пскове» в социальной сети «ВКонтакте»

Напомним, главная еvent-выставка города «Свадьба EXPO`2019» состоится 23 и 24 марта в ТРК «Акваполис».

В ней примут участие все те, кто, так или иначе, занимается организацией свадебных и не только торжеств. Здесь можно будет познакомиться со специалистами по оформлению праздничных пространств, составлению букетов, подготовке и обслуживанию банкетов, продегустировать праздничные блюда, увидеть работу творческих коллективов, оценить ведущих торжеств. На выставке, как и в предыдущие годы, будут работать фотографы, визажисты и парикмахеры, здесь представят модные свадебные и вечерние платья, мужские костюмы и многое другое.

Гостей выставки также ждут розыгрыши призов и подарков, шоу-программа. Кроме того, на «Свадьбе EXPO» можно будет принять участие в шуточной регистрации брака на один день.

В рамках выставки в Псковской области в четвертый раз выберут лучшего свадебного фотографа, приём работ на конкурс от «Комсомольской правды – Псков» уже стартовал.

Кроме того, «Псковская правда» объявила о запуске свадебного фотоконкурса «Пара года».

Все желающие представить свои товары и услуги на самой масштабной еvent-выставке Пскова могут обращаться по телефону: (8112) 702-042.

Вход на выставку будет свободным.

Организаторы мероприятия - Псковское агентство информации и журнал «Свадебный переполох» при поддержке всех СМИ Медиахолдинга Псковской области.

О том, как проходила «Свадьба EXPO» в предыдущие два года, читайте здесь>>>

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