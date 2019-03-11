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Общество

Депутаты Псковского областного Собрания выразили соболезнования родным и близким Владимира Шураева

Депутаты Псковского областного Собрания выразили соболезнования родным и близким Владимира Шураева – экс-начальника управления внутренней политики администрации Псковской области, который скончался сегодня, 11 марта, на 62-ом году жизни после продолжительной болезни. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Владимир Шураев более 20 лет посвятил развитию местного самоуправления, в период реформы местного самоуправления занимал руководящие должности муниципального уровня – с 1998 по 2003 годы был заместителем главы Псковского района, затем дважды избирался на должность главы Псковского района. «Накопленный опыт Владимир Шураев успешно применил в дальнейшей деятельности – в июле 2013 года он возглавил комитет по вопросам местного самоуправления администрации Псковской области, а затем Управление внутренней политики», - отметили в региональном парламенте.

«Владимира Васильевича ценили за деловые качества, умение достигать поставленных целей, твёрдость характера. Он мужественно боролся с болезнью, до последнего сохранял оптимизм и крепость духа. В наших сердцах и памяти он останется сильным, неравнодушным человеком, товарищем, коллегой, опытным руководителем. Добрые дела Владимира Шураева навсегда останутся в благодарной памяти земляков, всех, кто его знал и ценил», - добавили в пресс-службе.

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