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Общество

Форум социально ориентированных НКО должен быть максимально практико-ориентированным – Светлана Седунова

«VI форум социально ориентированных НКО должен быть максимально практико-ориентированным и объединять НКО, а не стать «площадкой для галочки». Она должна быть действительно связующим звеном в деятельности НКО», - заявила председатель автономной НКО «Центр инноваций социальной сферы Псковской области» Светлана Седунова в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации.

По словам Светланы Седуновой, на форуме уже сформированы определенные традиции развития некоммерческого сектора, где представители организаций смогут найти партнеров и ресурсы для развития своих проектов.

«Главное, чтобы форум был максимально практичным, чтобы там были проведены площадки, которые будут рассматривать практические инструменты для реализации проектов. Нужно максимально уходить от теоретических каких-то вопросов, от обучения: это можно сделать в других форматах», - считает Светлана Седунова.

Напомним, форум СОНКО пройдет в Пскове во второй половине марта. Основными тематическими линиями станут: эффективное взаимодействие некоммерческих объединений и органов власти; знакомство с эффективными практиками работы некоммерческих объединений; проекты некоммерческих организаций, от идеи до грантовой поддержки.

Также участникам форума предстоит разработать стратегию действий в вопросах повышения качества социальных программ, развития добровольчества, взаимодействия некоммерческого сектора с представителями власти и бизнеса, а также запланировать совместные проекты и события на 2019-2020 годы.

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  • VI форум социально ориентированных НКО
Форум социально ориентированных НКО должен быть максимально практико-ориентированным – Светлана Седунова Юлия Рощина рассчитывает на ликбез по грантовой отчётности для псковских НКО Владимир Колпаков: Форум НКО позволит лучше узнать друг друга Александр Кузьмин о форуме СОНКО: Ожидаем новых полезных знаний Наталия Асланова: Чем больше НКО будет участвовать в социальной работе, тем меньше будет напряжённость в обществе Игорь Плохов: Форум социально ориентированных НКО - хорошая возможность поддерживать связь с другими организациями Илья Кучеров: Форум социально ориентированных НКО – отличная площадка для знакомства организаций с органами власти Александр Кутузов: Если всем скоординироваться на форуме НКО, то можно добиться больших результатов Семен Никонов: Мы должны понять место и роль НКО в Псковской области Виолетта Образцова: Форум НКО полезен как площадка для установления взаимодействия между людьми из разных сфер
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