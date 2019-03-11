Форум социально ориентированных НКО должен быть максимально практико-ориентированным – Светлана Седунова

14:06, 11 марта 2019, ПАИ

«VI форум социально ориентированных НКО должен быть максимально практико-ориентированным и объединять НКО, а не стать «площадкой для галочки». Она должна быть действительно связующим звеном в деятельности НКО», - заявила председатель автономной НКО «Центр инноваций социальной сферы Псковской области» Светлана Седунова в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации.

По словам Светланы Седуновой, на форуме уже сформированы определенные традиции развития некоммерческого сектора, где представители организаций смогут найти партнеров и ресурсы для развития своих проектов.

«Главное, чтобы форум был максимально практичным, чтобы там были проведены площадки, которые будут рассматривать практические инструменты для реализации проектов. Нужно максимально уходить от теоретических каких-то вопросов, от обучения: это можно сделать в других форматах», - считает Светлана Седунова.

Напомним, форум СОНКО пройдет в Пскове во второй половине марта. Основными тематическими линиями станут: эффективное взаимодействие некоммерческих объединений и органов власти; знакомство с эффективными практиками работы некоммерческих объединений; проекты некоммерческих организаций, от идеи до грантовой поддержки.

Также участникам форума предстоит разработать стратегию действий в вопросах повышения качества социальных программ, развития добровольчества, взаимодействия некоммерческого сектора с представителями власти и бизнеса, а также запланировать совместные проекты и события на 2019-2020 годы.