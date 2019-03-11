Администрация Псковской области выразила соболезнования родным и близким в связи с кончиной Владимира Шураева

12:49, 11 марта 2019, ПАИ

Администрация Псковской области выразила глубокие и искренние соболезнования родным и близким в связи с кончиной Владимира Шураева. Он скончался 11 марта на 62-м году жизни после продолжительной болезни.

«Владимир Васильевич внес огромный вклад в развитие местного самоуправления на территории Псковской области. Его профессионализм, компетентность и преданность делу снискали уважение и авторитет всех, кто с ним работал, - отметили в областной администрации. - Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах».

Напомним, Владимир Шураев родился 20 апреля 1957 года в Витебской области (Белоруссия). В 1979 году окончил Днепропетровское высшее зенитное ракетное командное училище. В 1991 году окончил Военную командную академию имени маршала Г. К. Жукова.

В 1975-1995 годах — служба в Вооруженных Силах СССР и РФ, подполковник запаса. В 1996–1998 годах работал в ЖКХ Псковского района. 1998 года — заместитель главы Псковского района по работе с депутатами. С 2000 года — первый заместитель главы Псковского района. С апреля 2003-го по июль 2013 года — глава Псковского района. В июле 2013 года был назначен председателем комитета по вопросам местного самоуправления администрации Псковской области. С октября 2014 года по февраль 2017-го занимал должность начальника Управления внутренней политики администрации Псковской области.